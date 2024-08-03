جوجل تسحب إعلان Gemini للأولمبياد بعد رد الفعل العنيف

سحبت جوجل إعلانًا أولمبيًا لروبوت دردشة Gemini يحمل عنوان “عزيزتي سيدني” بعد ردود الفعل العنيفة على الطريقة التي يصور بها فتاة صغيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة رسالة إعجاب.

وأظهر الإعلان والد فتاة وهو يكتب الرسالة نيابة عن ابنته بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، إذ طالب الأب Gemini بالمساعدة في كتابة رسالة إلى عداءة الحواجز الأمريكية سيدني ماكلولين ليفرون.

وأطلقت جوجل Gemini، المعروف سابقًا باسم Bard، في العام الماضي بعد زيادة شعبية ChatGPT من OpenAI.

وقال الأب في توجيه لروبوت الدردشة: “Gemini ساعد ابنتي في كتابة رسالة تخبر فيها سيدني بمدى إلهامها”.

ويعرض الإعلان بعد ذلك لمدة وجيزة المسودة التي ولّدها Gemini ويختتم بلقطات للفتاة الصغيرة وهي تجري على المسار مع نص مكتوب يقول: “القليل من المساعدة من Gemini”.

ولا يزال الإعلان قابلًا للعرض عبر يوتيوب، مع أن جوجل سحبته من البث بعد عرضه بصورة متكررة في الأسبوع الأول من الألعاب.

وأقرت جوجل بالتعليقات السلبية مع أنها قالت إن الإعلان لم يكن المقصود منه الإشارة إلى أن Gemini قد يحلّ محل البشر كليًا، بل كان المقصود من الإعلان إظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر نقطة بداية أو بداية فكرية أو مسودة مبكرة لشخص يبحث عن أفكار لكتابتها.

وقال متحدث باسم جوجل في بيان: “اختبرنا الإعلان جيدًا قبل بثه، وبالنظر إلى التعليقات، قررنا إخراج الإعلان تدريجيًا من دورة الألعاب الأولمبية”.

وقالت جوجل إنها لا تزال ترى أن Gemini يساعد في توفير نقطة بداية لكتابة الأفكار.

وجاء في البيان: “نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يُعد أداة مهمة لتعزيز الإبداع البشري، مع أنه لا يمكن أن يحل محله أبدًا. كان هدفنا هو إنشاء قصة حقيقية تحتفل بفريق الولايات المتحدة الأمريكية”.

ودافعت جوجل سابقًا عن الإعلان. واستمرت ردود الفعل العنيفة باكتساب الزخم، إذ اتهم الناس الشركة بتشجيع استخدام الأتمتة بدلاً من الأصالة، وخاصة مع الأطفال.

يشار إلى أن جوجل ليست الشركة الوحيدة التي تواجه انتقادات بسبب الإعلانات التي تروج لاستبدال المهام الإبداعية بالذكاء الاصطناعي.

وفي إعلان تجاري حديث، عرضت آبل آلة ضغط هيدروليكية تسحق الآلات الموسيقية وعلب الطلاء لتكشف عن جهاز آيباد برو الجديد. واضطرت الشركة إلى الاعتذار وسحب الإعلان من التلفاز.