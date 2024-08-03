تقرير: ميتا تستخدم أصوات المشاهير في مشاريع الذكاء الاصطناعي

تسعى ميتا إلى عقد صفقات بقيمة ملايين الدولارات لاستخدام أصوات المشاهير في مشاريع الذكاء الاصطناعي وعرضها خلال حدث Connect في شهر سبتمبر.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن الشركة تجري محادثات مع جودي دينش وكيجان مايكل كي وأوكوافينا، من بين مشاهير آخرين من مختلف وكالات هوليوود، من أجل استخدام أصواتهم في عرض الشركة للذكاء الاصطناعي.

وقد يسمح لك منتج الذكاء الاصطناعي المستقبلي من ميتا بالدردشة مع المشاهير، إذ تعتزم الشركة إدماج الأصوات في مساعد رقمي تحادثي بالذكاء الاصطناعي يسمى MetaAI، وهو مشابه لسيري ومساعد جوجل.

ويبدو أن ميتا تعمل على إنهاء الصفقات بسرعة حتى تتمكن من عرض الأصوات الجديدة في مؤتمر Connect، إذ من المتوقع أن تطلق الشركة مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هناك أداة واحدة على الأقل بمنزلة مساعد رقمي يسمى MetaAI.

وكتبت الصحيفة أن ميتا تتفاوض مع جميع وكالات المواهب الكبرى في هوليوود لتأمين الأصوات، وقد تدفع الشركة للممثلين الذين يوقّعون ملايين الدولارات.

ودفعت ميتا مبالغ مالية ضخمة للمشاهير الذين تمثلهم روبوتات الدردشة المشابهة للمشاهير التي أوقفتها سابقًا.

وتقول بلومبرغ إن المفاوضات بدأت وتوقفت عدة مرات؛ لأن كلا الجانبين لا يتفقان على شروط الاستخدام.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الطرفين استقرّا على حد زمني، مما يعني أنه لا يمكن استخدام أي صوت تسجله الشركة إلا خلال مدة محددة، ويمكن تجديد الصفقات مع الممثلين أو تمديدها بحلول وقت انتهاء العقد.

وتخطط الشركة لتسجيل الأصوات وتأمين حق استخدامها في أكبر عدد ممكن من المواقف عبر واتساب وإنستاجرام وفيسبوك وماسنجر وحتى نظارات راي بان الذكية.

ولا يزال وكلاء الممثلين يتطلعون إلى التفاوض على حدود صارمة، مع أن نقابة SAG-AFTRA توصلت إلى اتفاق مع ميتا على الشروط.

وكافحت SAG-AFTRA من أجل وضع أحكام لحماية الممثلين من خطر فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي عندما أضربت في العام الماضي.

واستخدم تطبيق الملاحة Waze التوجيهات الصوتية للمشاهير لسنوات.

وأوقفت ميتا سابقًا روبوتات الدردشة المشابهة للمشاهير التي قدمتها في Connect في العام الماضي.

وأثبت الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه أفضل في محاكاة الصوت البشري الفعلي، كما هو الحال في العرض التوضيحي لنموذج GPT-4o من OpenAI لروبوت الدردشة الذي بدا مشابهًا جدًا لصوت الممثلة سكارليت جوهانسون.