تقرير: إنفيديا تؤجل إطلاق شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة

أخبرت إنفيديا مايكروسوفت ومزود خدمات سحابية آخر على الأقل أن شرائح الذكاء الاصطناعي Blackwell B200 ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل لإنتاجها أكثر مما كان مخططًا له، وفقًا لما ذكرته تقارير The Information.

ويأتي التأخير نتيجة لخلل في التصميم اكتشفته الشركة في وقت متأخر بطريقة غير عادية في عملية الإنتاج، وفقًا لمصدرين لم يذكر اسمهما التقرير، ويشمل ذلك موظفًا في مايكروسوفت.

وتُعد هذه الأخبار مفاجئة، إذ إن إنفيديا سلمت عينات هندسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويبدو أن B100 و B200 في طريقهما للإصدار أواخر عام 2024.

ويعني التأخير أنه من المرجح أن ينتظر العملاء الكبار الذين يهدفون إلى شراء ما يصل إلى 300 ألف وحدة معالجة رسومات B200 حتى الربع الثاني من عام 2025 على أقرب تقدير قبل أن تتمكن إنفيديا من تلبية طلباتهم الضخمة.

وأعلنت الشركة شرائح سلسلة Blackwell في شهر مارس، وروّجت لتعزيزات الأداء بما يصل إلى 30 ضعفًا مما حققته رقاقتها الرائدة H100.

وتُعد شرائح B200 بمنزلة الإصدار المطوَّر من رقاقات H100 ذات الشعبية الكبيرة التي يصعب الحصول عليها والتي تمثّل العمود الفقري لبعض أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي وساعدت في جعل إنفيديا واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

وقالت الشركة إن رقاقات Blackwell قد تقلل التكلفة واستهلاك الطاقة بما يصل إلى 25 مرة.

وتتوقع إنفيديا أن يرتفع إنتاج الشريحة في النصف الثاني من العام الحالي، وفقًا لبيان نشره المتحدث باسم الشركة، جون ريزو، قائلًا إن الشركة لا تعلق على الشائعات.

ويقال إن إنفيديا تعمل الآن من خلال مجموعة جديدة من الاختبارات مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية المنتجة للرقاقات TSMC، ولن تشحن أعدادًا كبيرة من رقاقات Blackwell حتى الربع الأول.

ووفقًا لما ذكرته تقارير The Information، فإن مايكروسوفت وجوجل وميتا طلبت رقاقات بقيمة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

ويأتي التقرير بعد أشهر فقط من إعلان إنفيديا أن المنتجات المستندة إلى Blackwell ستكون متاحة من الشركاء بدءًا من عام 2024.

ومن المفترض أن تبدأ الرقاقات الجديدة موجة سنوية جديدة لرقاقات الذكاء الاصطناعي من الشركة، إذ تعمل شركات تكنولوجيا أخرى عديدة، مثل AMD، على تطوير شرائح ذكاء اصطناعي منافسة.

وشككت ميتا في قدرة إنفيديا على تسليم وحدات معالجة الرسومات Blackwell في عام 2024، قائلة إنها لا تتوقع استلام شحنات من وحدة معالجة الرسومات الرائدة الجديدة هذا العام.

واختارت شركة تصنيع رقاقات الذكاء الاصطناعي تأخير إصدار المنتج لحل مكامن الخلل وتلافي العيوب التصميمية، كما فعلت AMD مع Ryzen 9000، بدلًا من التعرض لفشل كارثي في ​​الشريحة بعد الإطلاق، مثل مشكلات عدم الاستقرار التي تعانيها إنتل مع معالجات Core من الجيلين الثالث عشر والرابع عشر.