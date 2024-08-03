تقرير: آبل تضغط على تينسنت وبايت دانس بسبب رسوم التطبيقات

تضغط آبل على شركتي تينسنت وبايت دانس لإغلاق الثغرات في الصين التي توجه العملاء إلى أنظمة الدفع الخارجية لإجراء عمليات شراء داخل التطبيق، إذ تريد الشركة المصنعة لهواتف آيفون الاحتفاظ بالعمولة البالغ قدرها 30 في المئة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ.

وتشير التقارير إلى أن حملة الضغط هذه بدأت في شهر مايو، وحذرت الشركة المصنعة لهواتف آيفون تينسنت من أنها سترفض تحديثات وي تشات WeChat المهمة إذا لم تلغي قدرة المستخدمين على إجراء مدفوعات خارج النظام البيئي للشركة.

وامتثلت تينسنت للطلب الأصلي، وأصدرت تحديثًا في شهر يوليو، مع أن آبل خطت خطوة أخرى إلى الأمام.

ويُعد وي تشات موطنًا لآلاف الألعاب المصغرة والتجارب التابعة لجهات خارجية. وطالبت آبل تينسنت بتعطيل الدردشة داخل اللعبة بين المبدعين واللاعبين، إذ تُعد هذه ثغرة نظرية أخرى يمكنها تحويل المستخدمين إلى أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية. ولم توافق تينسنت بعد على هذا الطلب.

وفي شهر يونيو الماضي، طالبت آبل بايت دانس بفعل الشيء نفسه، وهددت بحجب تحديثات دوين Douyin، وهي النسخة الصينية من تيك توك، ما لم تسد أي ثغرات توجه المستخدمين بعيدًا عن العمولة. ولم تصدر بايت دانس بعد ردًا رسميًا.

وتُعد الصين بمنزلة السوق الكبرى عالميًا للهواتف الذكية، مع أن آيفون ليست العلامة التجارية المهيمنة في جميع أنحاء البلاد.

وفشل الهاتف في احتلال المراكز الخمسة الأولى في المبيعات في الربع الأخير، وشهدت آبل سابقًا انخفاضًا في أرباحها بمقدار 6.5 في المئة.

ومن الجدير بالذكر أن بايت دانس وتينسنت تفرضان عمولة على المبدعين، ولا تريدان حصول آبل على جزء من الأرباح.

وقال المتحدث باسم آبل إن إرشادات الشركة تملي أن بيع جميع السلع الرقمية يجب أن يمر عبر نظامها وأن فريق المراجعة لديه القدرة على رفض عمليات إرسال التطبيقات التي تنتهك هذه السياسة.

واتخذت الصين، مثل بقية دول العالم، إجراءات صارمة تجاه المنصات المحتكرة، مثل متجر تطبيقات آبل.

وتواجه آبل عقبات قانونية عديدة في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بأسلوب تحصيل رسوم العمولة.

وأصدرت المفوضية الأوروبية حكمًا يقضي بضرورة السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى أنظمة الدفع والعروض خارج متجر التطبيقات.

وتواجه الشركة أيضًا غرامات محتملة من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى عشرة في المئة من الإيرادات السنوية العالمية.

وفي الولايات المتحدة، رفعت Epic Games دعوى قضائية على آبل بسبب سياسة رسوم معاملات المطورين، وأعربت شركات أخرى عديدة عن مخاوفها.