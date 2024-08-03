أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعلم اللغات

أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال تعلم اللغات، فقد طُوّرت العديد من تطبيقات تعليم اللغات التي تعمل بهذه التقنية، وتعتمد على الخوارزميات المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية لإنشاء تجارب تعليمية مخصصة لكل مستخدم، كما تلبي هذه التطبيقات أنماط التعلم المختلفة، وتوفر ملاحظات فورية وخططًا دراسية شخصية.

وسواء كنت ترغب في تطوير مهاراتك في لغة معينة أو تعلم لغة جديدة، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعلم اللغات ستساعدك في تحقيق أهدافك، وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز هذه التطبيقات:

1- تطبيق Babbel:

يقدم Babbel تجربة تعليمية شاملة مع التركيز في جعل عملية تعلم اللغة ممتعة وتفاعلية، ويقدم هذا التطبيق دروسًا قصيرة تركز في تعليم المحادثات الواقعية والمفردات العملية باستخدام نظام تعليمي تكيُّفي يساعد المستخدمين في التقدم بالسرعة التي تناسبهم.

حصل تطبيق Babbel في عام 2023 على ميزتين جديدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي، هما: (تعرّف الكلام بالذكاء الاصطناعي) AI-Enhanced Speech Recognition لتحسين تقييم كيفية النطق عند المستخدمين، ومزية (المحادثات اليومية) Everyday Conversations لممارسة مهارة التحدث وإجراء الحوارات الواقعية في مواقف اجتماعية مختلفة.

2- تطبيق Duolingo:

أُطلق تطبيق Duolingo في عام 2012 وقد أحدث ثورة في تعلم اللغات من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم تجارب مخصصة للمستخدمين، ومع وجود أكثر من 500 مليون متعلم في 194 دولة، أصبح هذا التطبيق واحدًا من أكثر تطبيقات تعلم اللغات استخدامًا على مستوى العالم.

يتضمن Duolingo نظام BirdBrain، وهو نظام تعليمي تكيفي يمكنه تحليل قدرات المستخدمين؛ مما يسمح للتطبيق بتعديل الدروس باستمرار بناءً على الأداء الفردي والتقدم.

وتتحسن خوارزميات BirdBrain بمرور الوقت مع تفاعل المزيد من المتعلمين مع التطبيق. وبالإضافة إلى هذا النظام، قدم Duolingo مزايا مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم، مثل: مزية (Explain My Answer) التي تسمح للمتعلمين بالدردشة مع مدرس الذكاء الاصطناعي للحصول على تفسيرات للقواعد النحوية والمصطلحات وغير ذلك، ومزية (Roleplay) التي تسمح للمستخدمين بممارسة مهارة المحادثة مع شخصيات افتراضية في مواقف متعددة.

3- تطبيق Pronounce:

Pronounce هو تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي لتعليم اللغات، ويركز بنحو أساسي في مهارة المحادثة؛ إذ يساعد هذا التطبيق المستخدمين في تحسين النطق وكيفية التحدث باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى.

وقد طوّر فريق من المتخصصين في اللغات والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي تطبيق Pronounce، ويعتمد هذا التطبيق على تقنيات تعرف الكلام المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية لتقديم ملاحظات شخصية وتجربة تعلم تفاعلية للمستخدمين.

ويقدم Pronounce مجموعة من المزايا المصممة لمساعدة المستخدمين في إتقان الفروق الدقيقة في العبارات المنطوقة، مثل: روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المخصص لممارسة المحادثة، والملاحظات اللحظية على كيفية النطق والاستخدام الصحيح للقواعد النحوية. وهذا يجعل Pronounce مناسبًا لمتعلمي اللغات الذين يركزون في تحسين مهارة المحادثة لديهم، وكذلك للمهنيين الذين يهدفون إلى تحسين قدراتهم على التحدث في المواقف المتعلقة بالعمل.

4- تطبيق Talkpal:

Talkpal هو تطبيق لتعلم اللغات يعمل بالذكاء الاصطناعي يدعم أكثر من 57 لغة، ويستفيد من تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة وتعرّف الكلام لتوفير تجربة تعليمية غامرة ومخصصة.

يقدم Talkpal نهجًا فريدًا لتعلم اللغات الجديدة من خلال التركيز في إجراء المحادثات الواقعية وتقديم الملاحظات الفورية. ويتكيف هذا التطبيق مع مستوى لغة المستخدم والأهداف الفردية، ويوفر محتوى وملاحظات مخصصة لتحسين مهارات المحادثة والاستماع والكتابة.

5- تطبيق Langua:

يوفر Langua للمستخدمين تجربة غامرة لممارسة المحادثة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي الافتراضية، ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا الصوت المتقدمة، يوفر Langua بيئة تعليمية جذابة تتميز بأصوات مولّدة بالذكاء الاصطناعي مع لهجات أصلية لا يمكن تمييزها تقريبًا عن الكلام البشري.

يمكن للمستخدمين الاختيار من مجموعة متنوعة من الموضوعات لإجراء المحادثات المختلفة، وفي أثناء التدريب يوفر تطبيق Langua تصحيحات وترجمات فورية؛ مما يُمكّن المتعلمين من تعرف أخطائهم بسرعة والتعلم منها.

يسمح هذا التطبيق للمستخدمين بالتحدث بلغتهم الأم عند مواجهة صعوبات، وسيفهم الذكاء الاصطناعي ما يريدونه ويقدم لهم المساعدة المناسبة.