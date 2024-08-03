آبل تمحو إعلانًا مثيرًا للجدل عن تايلاند

أزالت شركة آبل إعلانًا ترويجيًا بعد موجة انتقادات واسعة وُجّهت له بسبب الصورة غير الملائمة التي عرضها لدولة تايلاند.

وقال النائب التايلاندي ساترا سيريبان في بيان نقلته وكالة بلومبرغ: “الشعب التايلاندي غاضب للغاية من الإعلان. وأشجع الشعب التايلاندي على التوقف عن استخدام منتجات آبل والانتقال إلى علامات تجارية أخرى”.

وحمل الإعلان الذي يستغرق 10 دقائق اسم “خارج مكتب العمل Out of Office”، وهو يتكوّن من مشاهد قصيرة ضمن المسلسل الكوميدي “The Underdogs” الذي تنتجه آبل للترويج لمنتجاتها، ويظهر في الإعلان مجموعة من الزملاء وهم يستخدمون منتجات آبل لحل المشكلات في مكان العمل.

وبدأ عرض الإعلان في منتصف يوليو الماضي، وظهر فيه فريق “The Underdogs” يتجول في تايلاند بحثًا عن مصنع جديد للتغليف.

وانتقد المواطنون التايلانديون والساسة والمؤثرون استخدام تأثيرات “السيبيا” في الفيديو وتصوير المطار ووسائل النقل والملابس والفنادق لإظهار البلاد أنها متخلفة.

ومن الجدير بالذكر أن “السيبيا” تأثيرات تُضاف إلى الصور الفوتوغرافية أو مقاطع لإعطائها مظهرًا كلاسيكيًا أو قديمًا، إذ تُضفي هذه التأثيرات درجات لونية بنية دافئة على الصور، مما يمنحها مظهرًا تاريخيًا.

وقالت آبل في بيان لها: “كان هدفنا الاحتفال بالتفاؤل والثقافة في البلاد، ونعتذر عن عدم التقاط حيوية تايلاند بنحو كامل. لقد توقفنا عن بث الإعلان”.

وقالت آبل إنها تعاونت مع شركة إنتاج محلية في تايلاند لإنتاج الفيديو، وقد توقفت الشركة بالفعل عن بث الإعلان، كما حذفته من قنوات يوتيوب التابعة لها.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا ثافيسين، إنه غير قلق من عزوف آبل عن الاستثمار في بلاده بعد الهجوم الواسع النطاق على الشركة الأمريكية في وسائل الإعلام المحلية.

ويأتي هذا الإجراء بعد اعتذار الشركة حديثًا عن الإعلان الترويجي لأجهزة آيباد برو الجديدة، ومنعه من البث في مايو الماضي بعد أن لاقى انتقادات حادة من مجتمع المبدعين، لكن ذلك الإعلان ما زال متاحًا للمشاهدة في قناة يوتيوب الرسمية لآبل.