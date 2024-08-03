آبل تدمج ChatGPT في أجهزتها نهاية العام الجاري

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك بأن إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” سيكون على عدة مراحل، مؤكدًا إدماج المساعد الذكي ChatGPT في أجهزة الشركة في نهاية العام الجاري.

وكانت آبل قد أعلنت إطلاق الدفعة الأولى من مزايا “Apple Intelligence” للمطورين، لكنها أكدت أن هذه المجموعة الأولية ما زالت تفتقد العديد من المزايا الرئيسية، ومنها دمج ChatGPT من شركة OpenAI.

وأثارت مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة اهتمامًا كبيرًا لدى المستخدمين مع أنها ستكون متاحة فقط في أجهزة محدودة من الشركة.

ويختلف المحللون الماليون في مدى إسهام تلك المزايا في دفع المبيعات المستقبلية لأجهزة الشركة، خاصةً مع تراجعها في عدة أسواق عالمية مثل السوق الصينية.

وأكد كوك أن مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل ستدعم اللغة الإنجليزية الأمريكية أولًا، على أن تُضاف لغات أخرى خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن بعض مزايا “سيري” ستُضاف تدريجيًا.

واستنادًا إلى تصريحات كوك، فإن ChatGPT لن يكون متاحًا مع إطلاق الدفعة الأولى من مزايا “Apple Intelligence” مع نظام iOS 18.1، بل سيؤجل إلى الإصدار التالي iOS 18.2.

وتشير هذه الخطوات إلى أن آبل تتعامل بحذر شديد مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترغب في إطلاق المزايا الجديدة بنحو تدريجي لضمان جودتها وفاعليتها.

وبحسب تقارير سابقة، فإن آبل سوف تستمر بإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها سابقًا في مؤتمر المطورين WWDC 2024 حتى ربيع العام المقبل.