OpenAI تمنح الحكومة الأمريكية وصولًا مبكرًا إلى نموذجها القادم

صرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة تعمل مع معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو هيئة حكومية فيدرالية تهدف إلى تقييم ومعالجة المخاطر في منصات الذكاء الاصطناعي، على اتفاقية لتوفير الوصول المبكر إلى نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسي القادم لاختبار السلامة.

وكان الإعلان الذي نشره ألتمان عبر منصة إكس خاليًا من التفاصيل. ويهدف الاتفاق إلى مواجهة الكلام القائل إن OpenAI قد قلّلت من أولوية العمل في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي في السعي وراء تقنيات ذكاء اصطناعي قوية.

وعقدت الشركة في شهر يونيو اتفاقًا مماثلًا مع هيئة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.

وفي شهر مايو، ألغت OpenAI الوحدة المسماة Superalignment التي تعمل على حل مشكلة تطوير الضوابط لمنع أنظمة الذكاء الاصطناعي الفائقة الذكاء من الانحراف.

وأشارت التقارير إلى أن OpenAI تتخلى عن أبحاث السلامة التي أجراها الفريق لصالح إطلاق منتجات جديدة، مما أدى إلى استقالة قائدي الفريق المشاركين، جان لايكي وإيليا سوتسكيفر.

ويقود لايكي الآن أبحاث السلامة في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك، في حين أسس سوتسكيفر شركته للذكاء الاصطناعي التي تركز على السلامة Safe Superintelligence.

وردًا على مجموعة من النقّاد، قالت OpenAI إنها تلغي شروطها التقييدية التي تمنع ضمنيًا الإبلاغ عن المخالفات وتنشئ لجنة للسلامة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 20 في المئة من قوتها الحاسوبية لأبحاث السلامة.

ووُعد فريق السلامة المنحلّ بالحصول على 20 في المئة من قوة حوسبة OpenAI لعمله، مع أنه لم يحصل على هذه النسبة.

وأعاد ألتمان التزامه بتوفير ما يصل إلى 20 في المئة من قوة حوسبة الشركة، وأكد مجددًا أن OpenAI أبطلت شروطها التقييدية للموظفين الجدد والحاليين في شهر مايو.

وأنشأت OpenAI مجموعة أمان جديدة بحلول نهاية شهر مايو يقودها أعضاء مجلس الإدارة، ومن بينهم ألتمان، مما أثار مخاوف فيما يتعلق بالرقابة الذاتية.

