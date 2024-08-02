هواوي تكشف عن الحاسوب المحمول MateBook GT 14

قدمت هواوي جهاز MateBook GT 14، وهو حاسوب محمول يركز على الإنتاجية، إلى جانب استهدافه أيضًا للاعبين، إذ يتميز بشرائح Intel Meteor Lake وتصميم يدور حول اللاعبين.

وضاقت الفجوة بين الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب والإنتاجية في السنوات الأخيرة، ولا سيما من خلال أجهزة، مثل ASUS ROG Zephyrus G14.

ويأتي أحدث حاسوب محمول من هواوي بوزن قدره 1.49 كغ، ويبلغ سمكه ما بين 15.3 ملم و 18.4 ملم.

وتقدم هواوي جهاز MateBook GT 14 مع القدرة على الاختيار بين ثلاثة معالجات Intel Meteor Lake-H، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت.

ويستطيع المستخدم الحصول على الحاسوب المحمول مع معالج Core Ultra 5 125H أو Core Ultra 7 155H أو Core Ultra 9 185H.

وقد رفعت هواوي تردد تشغيل معالج Core Ultra 9 185H لتوفير طاقة قدرها 75 واطًا تحت الضغط المستمر أو 115 واطًا على دفعات قصيرة.

وزودت هواوي جهاز MateBook GT 14 ببطارية بقوة قدرها 70 واطًا، بالإضافة إلى شاشة من نوع OLED بقياس قدره 14.2 بوصة تنتج دقة قدرها 2880×1920 بكسلًا مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 3:2.

وتوفر الشاشة المتوسطة الحجم ما يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع من السطوع ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا مع دعم مدخلات اللمس بعشر نقاط.

وعلى عكس بعض أجهزة الحواسيب المحمولة الأخرى المخصصة للألعاب الموجودة في السوق، لا يحتوي MateBook GT 14 على بطاقة رسومات مخصصة، بل إنه يدعم وحدة معالجة الرسومات الخارجية.

وتوفر هواوي وحدة معالجة الرسومات الخارجية المخصصة Hi GT Cube التي تتصل بالحاسوب المحمول عبر منفذ Thunderbolt 4.

وتتميز وحدة معالجة الرسومات الخارجية هذه بشكل مشابه لأجهزة الحواسيب المصغرة، وتعمل بصفتها بطاقة رسومات خارجية وشاحنًا.

وتحتوي Hi GT Cube على وحدة إمداد بالطاقة بقوة قدرها 240 واطًا، مع أن معظم الطاقة مخصصة لوحدة معالجة الرسومات.

وتقول هواوي إن Hi GT Cube تستطيع توفير ما يصل إلى 100 واط من انتاج الطاقة، وهي تتضمن بطاقة AMD Radeon RX 7600M XT، مع أنها لا تحتوي على منفذ OCuLink.

وأضافت الشركة منفذي USB من النوع A وقارئ بطاقة SD ومنفذ HDMI 2.1 كامل الحجم للاتصال بشاشة خارجية لا تحتوي على مدخل USB من النوع C.

ويأتي جهاز MateBook GT 14 بسعر قدره 1040 دولارًا مع معالج Core Ultra 5 125H وذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع PCIe 4.0 SSD قدرها 1 تيرابايت.

ويصبح السعر نحو 1530 دولارًا مع معالج Core Ultra 9 185H وذاكرة وصول عشوائي قدرها 32 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع PCIe 4.0 SSD قدرها 2 تيرابايت.

في حين تطرح هواوي وحدة Hi GT Cube بسعر قدره 550 دولارًا.