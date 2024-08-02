نيسان تتعاون مع هوندا وميتسوبيشي لتطوير السيارات الكهربائية

وقّعت ميتسوبيشي مذكرة تفاهم مع نيسان وهوندا للانضمام إلى شراكتهما القائمة سابقًا لتطوير السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات ذات الصلة.

وتأمل شركات صناعة السيارات اليابانية الثلاث اللحاق بالمنافسين في السباق لتقديم سيارات متقدمة من الناحية التكنولوجية في المستقبل من خلال العمل معًا.

ويُعد هذا التعاون مثالًا على تجميع شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى مواردها لصالح تحمل التكاليف وإيجاد طرق فعالة لتقديم مركبات كهربائية جديدة إلى السوق.

وقالت نيسان وهوندا في بيان إن انضمام ميتسوبيشي يضيف معرفة ونقاط قوة جديدة، إلى جانب توفير التآزر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الشركات الثلاث.

ولا يُعد هذا المشروع المشترك الأول لأي من هذه الشركات، إذ تعاونت هوندا مع جنرال موتورز لتطوير المركبات الكهربائية، مع إلغاء الشراكة بعد عدة سنوات.

وبعد عدة أشهر، تعاونت هوندا مع نيسان مع وضع أهداف مماثلة في الحسبان. كما أن نيسان هي جزء من تحالف عالمي عمره عقود مع ميتسوبيشي الذي يضم أيضًا رينو.

ومن المحتمل أن هوندا كانت تبحث عن شريك للمساعدة في تولي زمام الأمور بعد الخروج من صفقتها مع جنرال موتورز.

وعلى نحو مماثل، تكافح كل من نيسان وميتسوبيشي لإيجاد موطئ قدم في الولايات المتحدة، مع انخفاض الأرباح التشغيلية لشركة نيسان بنحو 99 في المئة تقريبًا في الولايات المتحدة في الربع الأخير.

ولم يَعُد الأمريكيون يشترون سيارات نيسان كما اعتادوا سابقًا، كما أن فشل الشركة في تقديم أي سيارات هجينة في السوق الأمريكية يؤدي أيضًا إلى تباطؤ الأمور.

وليس من الواضح ما الذي تستطيع ميتسوبيشي تقديمه لنيسان وهوندا. وكافحت ميتسوبيشي لتقديم أي سيارات كهربائية بمدى قيادة طويل، إذ لم تحقق سيارتها الهجينة القابلة للشحن Outlander نجاحًا كبيرًا.

وتضيف نيسان وهوندا هدفًا آخر لشراكتهما، وهو تطوير ما يسمى بالمركبة المعرّفة بالبرمجيات. وتقول الشركتان إنهما تختتمان البحث في التقنيات الجديدة بهدف الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الضخم في غضون عام.

وتعمل هوندا ونيسان معًا أيضًا على البطاريات والمحركات الكهربائية ونظام مراجعة المنتجات الجديد لتشجيع التكامل المتبادل للمركبات.

وقد حددت نيسان خططها لتزويد ما يصل إلى 16 سيارة من أصل 30 سيارة تنتجها بالكهرباء بحلول عام 2026، وهي تحرز تقدمًا في خطط بطاريات الحالة الصلبة.