ميتا تتكبد خسائر فادحة في قسم الميتافيرس

كشفت شركة ميتا عن استمرار النزيف المالي في قسم “ريالتي لابس Reality Labs” الذي يركز على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز ومبادرات الميتافيرس.

وأظهرت نتائج الربع المالي الثاني من العام الجاري أن القسم سجل خسائر بلغت 4.48 مليارات دولار، وساهم بأقل من 1% من إجمالي إيرادات الشركة.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الخسائر الضخمة التي يتكبدها القسم تعود إلى غياب الرؤية الواضحة، وإعادة الهيكلة المتكررة، وقلة خبرة قادة القسم في مجالي الواقع الافتراضي والمعزز، كما أفاد عدد من الموظفين السابقين في القسم بوجود تحديات كبيرة تواجه المشاريع، ومنها نقص التكنولوجيا اللازمة لإطلاق منتجات ناجحة.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج خلال إعلان الأرباح الأخير: “قبل بضع سنوات كنت أتوقع أن يكون الواقع المعزز الهولوغرافي ممكنًا قبل الذكاء الاصطناعي الذكي، لكن يبدو الآن أن تلك التقنيات ستكون جاهزة بالعكس. نحن في وضع جيد لذلك بفضل استثمارات Reality Labs التي أنجزناها بالفعل”.

وخلال الربع الأخير، سرّحت ميتا نحو 100 موظف من القسم، ومنهم نواب رؤساء ومديرون، بالإضافة إلى عشرات الموظفين في فرق البحث والهندسة التكنولوجية، كما أكدت مصادر أن الشركة ألغت عدة مشاريع كبيرة.

وزادت الخسائر في قسم الميتافيرس خلال السنوات الماضية، حتى مع تحول ميتا إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي؛ إذ خسر القسم أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2020، ثم بلغت الخسائر 10 مليارات دولار في 2021، ثم 13 مليار دولار و 16 مليار دولار في عامي 2022 و 2023 على الترتيب.

وتواجه ميتا تحديات كبيرة في سوق الأجهزة؛ إذ انخفضت شحنات أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز بنسبة قدرها 67% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، كما تراجعت حصة الشركة السوقية من 62% إلى 37% خلال المدة نفسها.

ومع أن ميتا تستعد لإطلاق نظارتها الجديدة للواقع المعزز، يشكك بعض الموظفين السابقين في جدوى المشروع، بسبب التكاليف المرتفعة والخسائر المحتملة.

وتثير هذه النتائج تساؤلات بشأن مستقبل استثمارات ميتا في الميتافيرس، خاصة مع تراجع الاهتمام العام بهذه التقنية عالميًا.