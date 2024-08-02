مايكروسوفت تتيح تطبيق أوتلوك الجديد للشركات

أعلنت شركة مايكروسوفت إتاحة تطبيق البريد الإلكتروني “أوتلوك Outlook” بتصميمه الجديد لعملائها من الشركات في نظام ويندوز.

وكانت الشركة قد وعدت في وقت سابق بتوفير التطبيق الجديد لنظام التشغيل ويندوز بحلول الأول من أغسطس.

ومع أن التطبيق بات متاحًا للاستخدام، لكنه سيظل خيارًا اختياريًا للشركات التي تفضل استخدام تطبيق أوتلوك الكلاسيكي في نظام ويندوز.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات التي تنتقل إلى التطبيق الجديد تحصل على دعم كامل من مايكروسوفت الآن بعد إتاحة التطبيق بنحو عام.

وقالت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي إن إطلاق التطبيق سوف يشجع الشركات على الانتقال إليه، وإنها ستستمر بتحسين مزايا التطبيق ومراقبة تعليقات المستخدمين.

ويمكن للشركات التي ترغب بالاستمرار في استخدام تطبيق Outlook الكلاسيكي الاستمرار بذلك لمدة طويلة، إذ لا يُتوقع أن ينتهي دعم التطبيق حتى عام 2029 على الأقل.

وأوضحت مايكروسوفت بعض المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات عند استخدام تطبيق Outlook الجديد في نظام ويندوز.

وأفادت مايكروسوفت بأن مستخدمي تطبيق أوتلوك الجديد سوف يستفيدون من تقليل تكاليف الطاقة والتخزين بنسبة تصل إلى 27%.

ويقدم تطبيق Outlook الجديد تجربة عمل أكثر سلاسة وإنتاجية بدعم من الذكاء الاصطناعي من خلال المساعد الذكي “كوبايلوت”، إذ يتميز التطبيق بتصميم محدّث يحافظ على سهولة الاستخدام، ويُسهم في تحسين الأداء وتسريع تقديم التحديثات.

ويتيح التطبيق إنجاز المهام بنحو أسرع من خلال اقتراح النصوص والردود، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني بطريقة أفضل، كما يمكن للمستخدمين تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام، وتحديد أولويات الرسائل، والتعامل مع دعوات الاجتماعات بمرونة.

ويعزز التطبيق الجديد التعاون من خلال التكامل مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى مثل تيمز ولوب وون درايف، مما يسهل مشاركة الملفات والعمل المشترك في الوقت الفعلي، كما يوفر مزايا جديدة مثل تحديد ساعات العمل ومواقعه لتسهيل التنسيق بين الفريق.