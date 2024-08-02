العاشرة تك

كاوست تدعم ريادة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي

2 أغسطس 2024آخر تحديث: 2 أغسطس 2024
أقل من دقيقة

في أخبار اليوم:

  • كيف تدعم “كاوست” ريادة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
  • “درون بوكس”.. ثورة تقنية تحلق في سماء دبي لتعزيز  الأمن والاستجابة للطوارئ
  • ميتا تتكبد خسائر  فادحة في الميتافيرس
  • مايكروسوفت تضع OpenAI في قائمة المنافسين
  • جوجل تتيح ميزة “وقت المدرسة” في الهواتف والأجهزة اللوحية
  • مايكروسوفت تتيح تطبيق أوتلوك الجديد للشركات
  •  خرائط جوجل تساعد على التنقل في الأماكن الجديدة وتجنب الازدحام
  • مراجعة شاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra الذكية الجديدة
2 أغسطس 2024آخر تحديث: 2 أغسطس 2024
أقل من دقيقة
زر الذهاب إلى الأعلى