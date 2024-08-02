“كاكست” تدعم تطوير تقنيات الواقع المعزز والرياضات الإلكترونية في السعودية 

تواصل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) ريادتها في مجال الألعاب الإلكترونية والواقع المعزز، حيث تسعى جاهدة إلى تطوير هذه القطاعات الواعدة وتحويلها إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

وقد حققت “كاكست” إنجازات بارزة في هذا المجال من خلال تطوير العديد من المشاريع البحثية في تقنيات الواقع المعزز والألعاب والرياضات الإلكترونية، وتركز هذه المشاريع في تحليل أداء اللاعبين وتطوير مهاراتهم، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد الأنماط والتوجهات، وجوانب الضعف في الأداء وتحسينها.

معهد تقنيات الواقع المعزز والألعاب الإلكترونية:

يهدف معهد تقنيات الواقع المعزز والألعاب الإلكترونية في (كاكست) إلى أن يكون مركزًا إقليميًا للابتكار في هذا المجال، حيث يوفر بيئة للباحثين لتطوير الألعاب الإلكترونية ضمن قطاع اقتصاديات المستقبل إحدى التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

ويسعى المعهد إلى أن يكون مركزًا للبحث والتطوير والابتكار في مجال الألعاب الإلكترونية وتقنيات الواقع المعزز؛ من خلال إنشاء أحدث المعامل والمختبرات، وإجراء البحوث العلمية لتطوير المنتجات والخدمات في مجال الألعاب الإلكترونية وتقنيات الواقع المعزز، والمساهمة في جذب وتمكين المواهب والمبتكرين للمشاركة في مبادراته ومشاريعه البحثية.

بهدف تمكين الابتكار في مجال الألعاب الإلكترونية..

يعزز معهد تقنيات الواقع المعزز والألعاب الإلكترونية طموح المملكة لتكون مقرا لابتكارات مستقبل الألعاب من خلال تطوير الأبحاث والتطبيقات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.#كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية pic.twitter.com/YbGUCgv2Ml — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) August 1, 2024

استخدام الواقع المعزز لتعزيز التعليم:

يتبنى المعهد مشروعًا لتعزيز تجربة تعلم طلاب طب الأسنان من خلال دمج تقنية الواقع المعزز مع المواد الدراسية؛ بهدف إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي، ويوفر تصميم محاكاة وسيناريوهات جذابة لتعزيز تعلم الطلاب وفهمهم.

كما يجري المعهد دراسة لتجربة تصور بيانات لاعبي وفرق الرياضات الإلكترونية باستخدام محرك (Unreal Engine) وجهاز الـ VR، لتوفير طريقة فريدة للتفاعل مع بيانات الرياضات الإلكترونية المعقدة لحظيًا ولتوطين هذه التقنيات.

كما عززت كاكست شراكاتها مع عدد من الجهات مثل: شركة (أنيموكا براندز) Animoca Brands، لإنشاء منظومة تطبيقات الويب 3.

بالإضافة إلى ذلك نظمت (كاكست) منتدى (أوتر إيدج للابتكار في الويب 3)، واستَضافته في مدينة الرياض خلال شهر أبريل الماضي، لاستكشاف تأثير تقنيات (الويب 3) والذكاء الاصطناعي في الأنظمة الاقتصادية والمجتمع.

باختصار، تسعى (كاكست) إلى بناء قطاع ألعاب إلكترونية وواقع معزز مزدهر في المملكة العربية السعودية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وبناء الشراكات، وتطوير الكوادر الوطنية.

لدعم وتمكين المبتكرين وهواة الألعاب الإلكترونية والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، يعمل معهد تقنيات الواقع المعزز والألعاب الإلكترونية بـ #كاكست على تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في #المملكة من خلال توطين تقنيات الواقع المعزز والويب3 وتوفير بيئة مبتكرة ترعى الإبداع… pic.twitter.com/MM6evBsoNA — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) August 1, 2024