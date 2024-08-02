رياضيون أولمبيون يثيرون الجدل ببيع هدايا سامسونج

أثار عدد من الرياضيين الأولمبيين الجدل بشأن يرتبط بشركة سامسونج، إحدى أهم رعاة الألعاب الأولمبية، وذلك بطرحهم هواتف Galaxy Z Flip6 المُهداة إليهم من الشركة الكورية للبيع عبر الإنترنت.

وعرض بعض الرياضيين هواتفهم للبيع على مواقع الإنترنت مثل إيباي، ولم تكن سامسونج البائعة، بل الرياضيون أنفسهم، ويقول بعضهم إنهم لا يفعلون ذلك لتحقيق الربح، وإنما لأنهم يمتلكون بالفعل هاتفًا ذكيًا خاصًا بهم.

وكانت سامسونج قد قدّمت للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية المُقامة حاليًا في باريس نحو 17 ألف إصدارٍ خاص من هاتف Galaxy Z Flip6 القابل للطي، وهو الهاتف نفسه الذي سُمح باستخدامه لالتقاط صور سيلفي على منصة التتويج الأولمبية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الألعاب الأولمبية، إذ لم يُسمح للرياضيين من قبلُ بحمل هواتفهم على منصة التتويج.

واستثمرت الشركة بكثافة في أولمبياد باريس 2024، إذ رعت العديد من الرياضيين والفِرق، وصممت ميدالية رابعة من الزجاج المعاد تدويره، وأهدت كل رياضي مشارك هاتف Galaxy Z Flip6 بإصدار أولمبي خاص صُمم لأجل الحدث.

واُنتقد تصرف الرياضيين على نطاق واسع، وعدّه مراقبون تجاهلًا تامًا لأحد أكبر رعاة الألعاب الأولمبية. ومن الناحية الفنية، لا يُمنع الرياضيون الذين تلقوا هاتف سامسونج من بيعه. ومع ذلك، فإن تصرفاتهم بدت غير احترافية في ظل استمرار مسابقات أولمبياد 2024، وربما كان عليهم انتظار انتهاء الأولمبياد على الأقل قبل محاولة بيع الهواتف التي تلقوها كهدايا.

ومع أن بعض الرياضيين يمكن أن يربحوا مكافآت مالية مجزية عند الفوز بالميداليات الأولمبية، لكن تلك المكافآت تختلف من دولة لأخرى، كما أن بعض الرياضيين المحترفين لا يتقاضون أجرًا جيدًا، ولا يصل جميعهم إلى منصات التتويج، لذا قد يبحثون عن الاستفادة المالية من بيع الإصدار الأولمبي الخاص من هاتف Galaxy Z Flip6.