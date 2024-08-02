جوجل تضيف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة إلى كروم

أعلنت جوجل إضافة 3 مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح الإنترنت التابع لها” كروم” في الحواسيب مستفيدةً من قدرات نماذجها للذكاء الاصطناعي.

وأتاحت الشركة ميزة “عدسة جوجل Google Lens” لمتصفح كروم، من أجل السماح للمستخدمين بالبحث عن أي شيء يظهر في المتصفح بسهولة.

ويمكن لمستخدمي كروم الضغط على أيقونة “عدسة جوجل” في شريط العنوان لتحديد أي شيء في صفحات الويب والبحث عنه بصريًا عبر الإنترنت، ويشمل ذلك النصوص والصور والعناصر التي تحتويها، كما يمكن تحسين عمليات البحث من خلال إضافة تفاصيل إضافية في شريط البحث، أو طرح أسئلة للحصول على إجابات مُلخصة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت جوجل أيضًا ميزة مقارنة علامات التبويب، وهي ميزة جديدة تهدف إلى تزويد المستخدمين بملخص مُولَّد بالذكاء الاصطناعي للمنتجات عبر علامات تبويب متعددة في مكان واحد، لتقليل التشتت عند التسوق عبر الإنترنت.

وتقول جوجل إن هذه الميزة مفيدة لمقارنة المراجعات والأسعار وعناصر أخرى قبل اتخاذ قرار الشراء.

وقدّمت جوجل خيار البحث باللغة الطبيعية في سجل التصفح في متصفح كروم، مما يتيح للمستخدمين العثور بسرعة على أي موقع زاروه سابقًا باستخدام عبارات مرتبطة بأسماء المواقع أو صفحات الويب أو محتواها، وهي ميزة اختيارية يمكن تفعيلها أو إيقافها في إعدادات كروم.

وستتوفر المزايا الجديدة للمستخدمين تدريجيًا مع التحديثات القادمة لمتصفح كروم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما أعلنته الشركة.