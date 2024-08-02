جوجل تتيح ميزة “وقت المدرسة” في الهواتف والأجهزة اللوحية

أعلنت شركة جوجل توسيع ميزة “وقت المدرسة School Time” لتشمل الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد بالإضافة إلى ساعات سامسونج جالاكسي خلال العام المقبل، مما يتيح للآباء الحد من استخدام أطفالهم الأجهزة المحمولة في أثناء الدوام المدرسي.

وكانت الشركة قد أطلقت ميزة “وقت المدرسة” أول مرة في ساعة Fitbit Ace LTE الذكية المخصصة للأطفال في مايو الماضي، ومن المتوقع أن تساعد إتاحة الميزة لمجموعة واسعة من الأجهزة في الحد من أي عوامل تشتيت داخل الفصول الدراسية.

وبالإضافة إلى السماح للآباء بمنع أطفالهم من الوصول إلى تطبيقات معينة، يمكن لميزة “وقت المدرسة” أيضًا الحد من المكالمات الهاتفية وإشعارات الرسائل من جهات اتصال معينة، ويمكن للآباء ضبط هذه الإعدادات من خلال تطبيق Family Link الخاص بجوجل.

وتمكّن ميزة “وقت المدرسة” الآباء من ضبط جهاز الطفل الشخصي على شاشة رئيسية مخصصة بوظائف محدودة خلال ساعات الدراسة، مما يساعد على تقليل التشتت، مع السماح بالمكالمات والرسائل النصية من جهات اتصال محددة.

وأشارت جوجل إلى أنه يمكن للمراهقين الذين لا يخضعون للإشراف من خلال تطبيق Family Link استخدام “وضع التركيز Focus Mode” في أجهزتهم لحظر الإشعارات عندما يحتاجون إلى التركيز.

وستبدأ جوجل خلال وقتٍ قريب بالسماح للآباء بربط حساباتهم في يوتيوب بحسابات أبنائهم المراهقين، مما يتيح لهم تتبع نشاطهم.

ولم تحدد الشركة الهواتف أو الأجهزة اللوحية التي ستدعم هذه الميزة على وجه التحديد، ولا يُعرف أيضًا إذا كانت آبل ستتبع النهج نفسه، إذ تمتلك الشركة ميزة مشابهة، لكنها متاحة فقط في ساعاتها الذكية.