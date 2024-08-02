ثردز تتخطى حاجز 200 مليون مستخدم

أعلن آدم موسيري، أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة ميتا، أن منصة ثردز قد تجاوزت حاجز 200 مليون مستخدم، وفقًا لما جاء في منشور له عبر حسابه الرسمي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد من إعلان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، نتائج الربع المالي الأخير للشركة.

ومع أن منصة ثردز ما زالت صغيرة نسبيًا مقارنة بالمنصات الأخرى التابعة لميتا، لكنها شهدت نموًا سريعًا للغاية، وكان زوكربيرج قد أعلن سابقًا بلوغ عدد المستخدمين 175 مليون مستخدم الشهر الماضي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاقها، كما توقع مرارًا أن يكون تطبيق ثردز التطبيق التالي للشركة الذي يصل إلى مليار مستخدم.

وقال زوكربيرج: “لقد بنينا هذه الشركة لمدة 20 عامًا، ولا توجد الكثير من الفرص لبناء تطبيق يصل إلى مليار شخص. بالطبع، هناك الكثير من العمل”.

ويُعد استمرار نمو قاعدة مستخدمي ثردز أمرًا أساسيًا لقدرة ميتا على تحقيق الأرباح منها، علمًا بأنها ما زالت لا تحتوي على إعلانات أو نموذج تجاري محدد.

وتمكنت منصة ثردز من الاستفادة من الفوضى والجدل المحيط بمنصة إكس، تويتر سابقًا، لجذب المستخدمين.

وقال موسيري وزوكربيرج إنهما لا يرغبان في أن تروّج ثردز المحتوى السياسي المثير للجدل للمستخدمين الذين لا يطلبونه صراحةً. وبدلًا من ذلك، تسعى المنصة لنشر المحتوى المرتبط بالموضة والرياضة وإعداد الطعام وغيرها.

وقد أثارت إستراتيجية “منع السياسة” تساؤلات بين بعض موظفي ميتا، كما أفادت صحيفة “ذا إنفورميشن” حديثًا، على إثر تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم ظهور صدى لهذا الحدث في ثردز.

ويُنظر إلى خوارزمية “لك” التي ترشّح المحتوى في ثردز على نطاق واسع على أنها بطيئة في مواكبة الأخبار العاجلة والأحداث الجارية. وقد اعترف موسيري، الذي يدير المنصة، حديثًا بهذه المشكلة.