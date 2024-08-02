تيليجرام تطلق تحديثًا يضم متصفحًا مُدمجًا ومتجرًا للتطبيقات المصغرة

أعلنت منصة تيليجرام إطلاق تحديث كبير لتطبيقها يحتوي على مجموعة من المزايا الجديدة، مثل المتصفح المدمج الذي يدعم التبويبات المتعددة، ومتجر التطبيقات المصغرة، بالإضافة إلى تحسينات أخرى.

ويتيح المتصفح الجديد المدمج في تطبيق تيليجرام للمستخدمين التنقل بسهولة بين الرسائل والمواقع الإلكترونية والمقالات والتطبيقات المصغرة دون مغادرة التطبيق، وذلك بفضل دعمه التبويبات المتعددة، كما يدعم المتصفح المواقع الإلكترونية اللامركزية المُستضافة على شبكة TON أو التي تعتمد على تقنية “ويب 3“.

ونظرًا إلى ارتفاع عدد مستخدمي التطبيقات المصغرة في تيليجرام إلى أكثر من 500 مليون مستخدم شهريًا من أصل 950 مليون مستخدم للتطبيق حاليًا، أضافت الشركة علامة تبويب جديدة باسم “التطبيقات” إلى خانة البحث، لعرض أكثر التطبيقات استخدامًا، كما يمكن للمطورين الآن تحميل مقاطع فيديو توضيحية ولقطات شاشة للتطبيقات المصغرة.

ويدعم التحديث الجديد لتيليجرام إمكانية مشاركة المحتوى من التطبيقات المصغرة إلى القصص، كما أضافت تيليجرام إمكانية شراء النجوم وإهدائها للأصدقاء، إذ يمكن استخدام هذه النجوم لشراء سلع رقمية داخل التطبيقات المصغرة أو الحصول على المحتوى المأجور في القنوات.

وحسّنت تيليجرام تصوير رسائل الفيديو بتمكين المستخدمين من استخدام الفلاش الأمامي لتصوير رسائل فيديو أكثر إضاءة في ظروف الإضاءة الخافتة.

وفي القصص، أضافت المنصة أداة طقس متحركة إلى القصص، وتعرض الأداة درجات الحرارة وأطوار القمر، مع إمكانية إضافة المقاطع الصوتية والروابط والموقع من قسم “الملصقات”، بالإضافة إلى اختيار صورة غلاف للقصص التي تحتوي على مقاطع فيديو عند نشرها على الملف الشخصي.

ويدعم متصفح تيليجرام المُحدّث في نظام macOS الآن ميزة التبويبات للألعاب والتطبيقات المصغرة وصفحات العرض الفوري ومواقع الويب 3.

ويمكن الحصول على المزايا الجديدة في تطبيق تيليجرام بترقية التطبيق إلى أحدث إصدار متاح.