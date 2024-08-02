تقرير: تيك توك تدفع ملايين الدولارات شهريًا إلى مايكروسوفت

أنفقت تيك توك ما يقرب من 20 مليون دولار شهريًا على خدمة Azure OpenAI من مايكروسوفت اعتبارًا من شهر مارس.

ونقلًا عن المستندات المالية الداخلية، تفيد تقارير The Information أن الدخل من منصة محتوى الفيديو بلغ ما يقرب من 25 في المئة من إيرادات الخدمة.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات مايكروسوفت السنوية من خدمة Azure OpenAI إلى مليار دولار، أو نحو 83 مليون دولار شهريًا.

ومن غير المعروف مقدار ما تنفقه منصة محتوى الفيديو تيك توك حاليًا على خدمة OpenAI، ولا المبلغ الذي تخطط لإنفاقه لبقية العام.

وقد تكون مساهمة تيك توك الكبيرة في خدمة Azure OpenAI من مايكروسوفت معرضة للخطر، نظرًا إلى إعلان الرئيس بايدن في شهر أبريل عزم الحكومة حظر المنصة أو بيعها في الولايات المتحدة في غضون تسعة أشهر. وتعارض بايت دانس، الشركة الأم لمنصة تيك توك، الحكم في المحكمة.

وفي حال لم تُحظر تيك توك، فقد تتخلى المنصة عن OpenAI أو تقلل استخدامها أثناء تطويرها لنماذجها ورقاقاتها للذكاء الاصطناعي.

وذكرت التقارير الصادرة في العام الماضي أن بايت دانس كانت تستخدم OpenAI للمساعدة في بناء التكنولوجيا.

وتريد بايت دانس إنشاء ذكاء اصطناعي قادر على توليد الحوار والصور. ويعني هذا أن الذكاء الاصطناعي لمنصة تيك توك قد يصبح قريبًا أكثر كفاءة من ذلك الذي تستخدمه مايكروسوفت، مما قد يؤثر سلبًا في نمو إيرادات الأعمال السحابية لعملاقة البرمجيات.

وللحد من هذه المخاطر، تحاول مايكروسوفت جذب شركات إضافية، مثل وول مارت وكوكا كولا وفيديليتي وفولفو، وتدفع هذه الشركات ملايين الدولارات شهريًا للوصول إلى نماذج OpenAI من خلال مايكروسوفت.

وتتبنى مايكروسوفت إستراتيجية متنوعة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي بعدة طرق، إذ لا تتكون خدمتها السحابية من Azure OpenAI فقط، بل لديها خدمة Copilot التي تجلب من خلالها مزايا الكتابة والتلخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى عملاء Office 365 الحاليين وعملاء برامج المؤسسات الآخرين.

وناضلت الكثير من الشركات لتحويل الخدمات السحابية إلى نشاط تجاري مربح، وبرزت مايكروسوفت من خلال إدماج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من OpenAI في منتجاتها.

ويعزى نجاح الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت إلى العملاء الكبار، مثل تيك توك، التي ساهمت بصورة كبيرة في أرباح الشركة.