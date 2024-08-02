إنتل تعلن تمديد ضمان معالجاتها المتضررة لعامين إضافيين

أعلنت شركة إنتل تمديد مدة الضمان لعملائها الذين يعانون مشكلات في استقرار معالجات الجيلين الثالث عشر والرابع عشر من معالجاتها.

وصرّحت الشركة بأنها ستضيف سنتين إضافيتين إلى الضمان الحالي لتلك المعالجات، لتصبح مدة الضمان الإجمالية خمس سنوات.

وجاء في بيان من توماس هانافورد، المتحدث الرسمي باسم الشركة: “إنتل ملتزمة بضمان دعم كافة العملاء الذين يواجهون أعراض عدم الاستقرار في معالجات الجيلين الثالث عشر والرابع عشر من معالجات إنتل كور المكتبية خلال عملية الاستبدال. نحن ندعم منتجاتنا، وفي الأيام القادمة سننشر المزيد من التفاصيل حول دعم الضمان الممتد لمدة قدرها سنتان لمعالجات الجيلين الثالث عشر والرابع عشر المكتبية”.

وتواجه معالجات إنتل مشكلات في الاستقرار بسبب “ارتفاع الجهد التشغيلي”، وتعمل الشركة على إصلاحها بحلول منتصف أغسطس الجاري وفقًا لما ذكرته سابقًا، ولكن هذا الإصلاح لن يصلح المعالجات المتضررة بالفعل، وإنما سيمنع حدوث المشكلة في المعالجات الأخرى، مما يعني أن الطريقة الفُضلى لإصلاح المعالجات المتضررة هي استبدالها.

وأضافت إنتل أنها تعمل على إيجاد طرق سهلة لتحديد المعالجات المتضررة في أنظمة المستخدمين، وستقدم إرشادات إضافية في أقرب وقت ممكن، واعتذرت الشركة عن التأخير في التواصل مع عملائها بشأن هذه المسألة.

وأكدت شركة إنتل أن مشكلة أكسدة الدوائر الكهربائية التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام حديثًا هي مشكلة بسيطة تعاملت معها من خلال تحسينات في التصنيع وفحوصات إضافية في بداية عام 2023.

وأضافت الشركة أن المشكلة اُكتشفت في أواخر عام 2022، وأنها تمكّنت من إزالة كافة المعالجات المتضررة من سلسلة التوريد بحلول بداية عام 2024. ومع ذلك، فقد تكون بعض المعالجات المتضررة قد وصلت إلى المتاجر في بداية عام 2024، وفقًا للشركة.

وأوضحت إنتل أن المشكلات التصنيعية البسيطة أمر لا مفرّ منه في صناعة رقاقات السيليكون، وأنها تعمل باستمرار مع العملاء لحل تقارير أعطال المنتجات، وتقدّم معلومات حول مشكلات المنتجات عندما يتجاوز خطرها على العملاء معايير مراقبة الجودة الخاصة بإنتل.

وكانت الشكاوى قد بدأت في فبراير الماضي، إذ واجه المستخدمون توقفًا مفاجئًا للأنظمة مصحوبًا برسائل خطأ تشير إلى نفاد ذاكرة الفيديو مع توفر مساحة كافية بالفعل على بطاقات الرسوميات المنفصلة. وتصاعدت حدة الأزمة في أبريل الماضي، مع تزايد حالات انهيار المعالجات في أثناء تشغيل الألعاب.

وقد تعرضت إنتل لانتقادات واسعة بسبب صمتها حيال هذه المشكلة لعدة أشهر.