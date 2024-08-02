إنتل تسرح أكثر من 15 ألف موظف مع التركيز على الذكاء الاصطناعي

أعلنت إنتل نيتها تسريح أكثر من 15 في المئة من موظفيها، وتوظف الشركة حاليًا أكثر من 125 ألف موظف، مما يعني أن عملية التسريح قد تطال نحو 19 ألف موظف.

ويُعد هذا العدد الكبير من الموظفين جزءًا من خطة كبيرة لخفض الإنفاق بمقدار 10 مليارات دولار في عام 2025، بعد تقرير أرباح الربع الثاني من العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر: “لم تنمُ إيراداتنا كما هو متوقع، ولم نستفد بعد من الاتجاهات القوية، مثل الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “تكاليفنا مرتفعة جدًا، وهوامش الربح منخفضة جدًا. نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأمرين معًا، ولا سيما في ضوء نتائجنا المالية وتوقعاتنا للنصف الثاني من عام 2024”.

وكما يصف جيلسنجر، كافحت إنتل للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي فعلتها شركات الأجهزة الأخرى، مثل إنفيديا.

وقادت إنتل ثورة صناعة التكنولوجيا المرتبطة برقاقات وحدة المعالجة المركزية منذ ما يقرب من 25 عامًا، مع أنها كانت بطيئة في احتضان الموجات الجديدة من الحوسبة، مثل الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي.

ويقول جيلسنجر إن الإيرادات السنوية للشركة انخفضت بمقدار 24 مليار دولار بين عامي 2020 و 2023، مع أن قوتها العاملة نمت بمقدار 10 في المئة في الإطار الزمني نفسه.

ويعاكس هذا الأمر ما حدث مع شركات صناعة الرقاقات الأخرى خلال طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ شهدت تلك الشركات ارتفاعًا في الإيرادات والتقييمات.

وسجلت إنتل انخفاضًا بمقدار 1 في المئة في إيرادات الربع الثاني مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة الخسارة إلى تحديات هامش الربح الإجمالي المتعلقة بمنتجات الحواسيب العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتعلق الشركة أيضًا أرباح المساهمين بدءًا من الربع الرابع من عام 2024، وتتوقع اتجاهات صعبة في النصف الثاني من العام الحالي مقارنةً بما كان متوقعًا في السابق.

وتفتح إنتل الباب أمام الموظفين لتقديم طلبات إلى برنامج المغادرة الطوعية، وتعلن الشركة أيضًا عرضًا للتقاعد معززًا على مستوى الشركة للموظفين المؤهلين.

وتخفض إنتل إنفاقها على البحث والتطوير والتسويق، مع تخفيض النفقات الرأسمالية، وإعادة هيكلة العمل من أجل إيقاف الأنشطة غير الضرورية، ومراجعة جميع المشاريع النشطة للتحقق من نفقاتها.