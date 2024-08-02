إكس تحذف تطبيق تويتر من متجر تطبيقات ماك

لم يعد من الممكن الوصول إلى تطبيق إكس – تويتر سابقًا – في متجر تطبيقات ماك، إذ اختفى التطبيق المخصص لنظام التشغيل macOS من متجر تطبيقات آبل، واضطر المستخدمون الحاليون للتطبيق القديم إلى الانتقال إلى تطبيق إكس لجهاز آيباد.

ولا يُعد هذا التغيير مجرد ترقية. وإلى جانب الاختلافات الواضحة في المنصة والأجهزة بين حواسيب ماك وأجهزة آيباد، فقد احتفظ إصدار ماك – الذي لم يعد موجودًا الآن – بالعلامة التجارية القديمة لشركة تويتر قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة في صفقة قدرها 44 مليار دولار في عام 2022.

وكان تطبيق تويتر لأجهزة ماك خاليًا من الإعلانات، مما يعني أن مستخدميه لم يتعرضوا للإعلانات السياسية عبر إكس، أو الإعلانات المزيفة مع ملاحظات المجتمع، أو إعلانات عمليات احتيال العملات المشفرة.

ويعمل تطبيق إكس لجهاز آيباد عبر أجهزة ماك المزودة بشرائح Apple Silicon، في حين يجب على أولئك الذين يستخدمون الأجهزة القديمة التي لا تحتوي على شريحة M-series استخدام إكس عبر متصفح الويب بدلًا من ذلك.

ويساعد الدفع في تقليل كمية الإعلانات المعروضة عبر إكس، مع أن أولئك الذين يبحثون عن تجربة مجانية لن يتمكنوا بعد الآن من تجنب الإعلانات.

وأبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات عند محاولة التبديل إلى تطبيق إكس لجهاز آيباد عبر أجهزة ماك.

وحذر أحد مستخدمي ماك من أن إكس علقت حسابه فورًا بعد تسجيل الدخول إلى أحدث إصدار من التطبيق. وقال مهندس برمجيات إكس، زاك وارونيك، إن الشركة تبحث في هذه المشكلة.

ومنذ ظهوره، واجه تطبيق تويتر عبر ماك سلسلة من الأخطاء وعمليات الإغلاق المتقطعة على مر السنين.

وتجاهلت تويتر إلى حد كبير تطبيقها لأجهزة ماك في ظل إدارتها السابقة، وحدثت التطبيق في عام 2015 من خلال الاستعانة باستديو رقمي تابع لجهة خارجية لإعادة بنائه.

وأوقفت الشركة تطبيق تويتر لنظام التشغيل ماك في عام 2018، ومن ثم أعادت إطلاقه في أواخر عام 2019 بعد عدم توفره لمدة عام تقريبًا.

وفي شهر مايو، أكمل ماسك عملية الانتقال الكاملة للعلامة التجارية إلى إكس عن طريق تغيير اسم النطاق، مما يعني أن twitter.com يعيد التوجيه دائمًا إلى x.com من الآن فصاعدًا.

وأضاف ماسك أيضًا روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok الهادف إلى منافسة ChatGPT إلى إكس، وبدأ تدريب Grok على منشورات مستخدمي إكس افتراضيًا.