أمازون تعزز تقنية Just Walk Out بالذكاء الاصطناعي

طورت أمازون نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي لتقنية Just Walk Out من أجل تبسيط عملية تتبع نشاط المتسوقين وإنشاء الإيصالات، مما يساعد في تسريع عملية نشر التقنية في متاجر خارجية إضافية.

ويحلل نموذج الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط أنواعًا مختلفة من بيانات المستشعر في وقت واحد بدلًا من التسلسل كما كان في السابق، مما يحسن قدرته على تحديد العناصر التي يأخذها المتسوقون من أرفف المتاجر تلقائيًا.

وعقدت الشركة مؤتمرًا صحفيًا هذا الأسبوع في مقرها في سياتل لعرض كيفية عمل نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد.

وقال جون جينكينز، نائب رئيس تقنية Just Walk Out في أمازون: “يسمح لنا النهج الجديد بإنشاء الإيصالات بسرعة ودقة وكفاءة”.

ومن المقرر طرح النموذج الجديد في المتاجر الحالية خلال الشهر المقبل.

وتقول أمازون إن النظام الجديد يستخدم النوع نفسه من نماذج التعلم الآلي القائمة على المحولات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع أنه كان في مرحلة التطوير لأكثر من عامين، أي قبل ظهور ChatGPT من OpenAI.

وتستخدم بعض مواقع البيع بالتجزئة التابعة لشركة أمازون، مثل متاجر Amazon Go، تقنية Just Walk Out، حتى بعد أن قالت أمازون إنها ستزيل Just Walk Out من متاجر Amazon Fresh.

ويعمل فريق تكنولوجيا Just Walk Out بطريقة مستقلة عن فريق المتاجر بصفته جزءًا من قسم السحابة في AWS، ويقدم تقنية الدفع لمواقع خارجية.

وقالت أمازون في شهر أبريل إنها ستضاعف هذا العام عدد المتاجر التابعة لجهات خارجية التي تستخدم تقنية Just Walk Out، مضيفة مواقع جديدة أكثر من أي عام سابق.

وتتوفر تقنية Just Walk Out الآن في 170 موقعًا تابعًا لجهات خارجية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، ويشمل ذلك المطارات والملاعب والجامعات والمستشفيات.

وتستخدم تقنية Just Walk Out مجموعة من الكاميرات وأجهزة استشعار الوزن للعناصر الصغيرة الموجودة على الرفوف، إلى جانب قائمة العناصر الموجودة في المتجر.

كما يستخدم النظام خرائط تفاعلية ثلاثية الأبعاد للمتاجر يمكن إنشاؤها الآن باستخدام تقنية LiDAR المدمجة في الكاميرات الموجودة في أجهزة آيفون أو آيباد من آبل.

وخلال العروض التوضيحية، أظهرت أمازون مواقف معقدة قد تمثل تحديات للنظام، مثل إمساك العملاء عنصرين في وقت واحد.

وقالت الشركة إن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد ماهر في التعامل مع هذه التحديات.

وطورت أمازون نسخة تدعم تقنية تحديد الترددات الراديوية RFID من التكنولوجيا متاحة في ملاعب عديدة في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، ومن المقرر أن تطرحها في أماكن إضافية في الأشهر المقبلة.

يشار إلى أمازون جربت تقنية Just Walk Out في عام 2018 واستخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي في ذلك الوقت لفحص سلوك المتسوقين من خلال سلسلة من النماذج.