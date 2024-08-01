OpenAI تطلق نموذج GPT-4o للمخرجات الطويلة

نشرت OpenAI صفحة ويب تعلن النموذج اللغوي الكبير الجديد للمخرجات الطويلة GPT-4o Long Output، وهو نسخة مختلفة عن نموذج GPT-4o الصادر في شهر مايو، مع حجم مخرجات ممتد يصل إلى 64000 رمز مميز من الناتج بدلًا من 4000 رمز مميز لنموذج GPT-4o، أي زيادة بمقدار 16 ضعفًا.

ويقال إن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة تواجه خطر أزمة نقدية، مع أن هذا الأمر لم يمنعها من الاستمرار بإصدار النماذج والتحديثات الجديدة.

وتشير الرموز المميزة إلى التمثيلات الرقمية للمفاهيم، والتراكيب النحوية، ومجموعات من الحروف والأرقام المنظمة بناءً على معناها الدلالي للنموذج اللغوي الكبير.

ومن خلال تقديم زيادة بمقدار 16 ضعفًا في مخرجات الرمز المميز مع نسخة GPT-4o Long Output، تمنح OpenAI الآن المستخدمين فرصة جعل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي يعيد ردودًا أطول بكثير، يصل طولها إلى نحو 200 صفحة.

وينبع قرار OpenAI بتوسيع المخرجات من ملاحظات العملاء التي تشير إلى الحاجة إلى سياقات مخرجات طويلة.

وقالت OpenAI: “سمعنا تعليقات من عملائنا بأنهم يرغبون في سياق مخرجات طويل. نختبر دائمًا طرقًا جديدة يمكننا من خلالها تلبية احتياجات عملائنا على أفضل وجه”.

ومن المتوقع أن تستمر مرحلة الاختبار Alpha لبضعة أسابيع، مما يسمح لشركة OpenAI بجمع البيانات عن مدى فعالية المخرجات الموسعة في تلبية احتياجات المستخدم.

وتُعد هذه الإمكانية المحسّنة مفيدة للاستخدامات التي تتطلب مخرجات تفصيلية وشاملة، مثل تحرير التعليمات البرمجية وتحسين الكتابة.

ومن خلال تقديم مخرجات موسعة، يستطيع نموذج GPT-4o توفير استجابات شاملة ودقيقة مفيدة لحالات الاستخدام المحددة.

ومنذ إطلاقه، قدم GPT-4o حدًا أقصى للنافذة السياقية قدره 128000 رمز مميز في أي تفاعل واحد، ويشمل ذلك الرموز المميزة للإدخال والإخراج، ويظل الحد الأقصى لنافذة سياق GPT-4o Long Output عند 128000 رمز مميز.

واستطاعت OpenAI زيادة عدد الرموز المميزة للمخرجات بمقدار 16 ضعفًا من 4000 إلى 64000 رمز مميز مع الحفاظ على نافذة السياق الإجمالية عند 128000 رمز مميز من خلال بعض العمليات الحسابية البسيطة.

وتمتع نموذج GPT-4o الصادر في شهر مايو بنافذة سياق إجمالية قدرها 128000 رمز مميز، وكانت رسالة الإخراج الفردية محدودة بمقدار 4000 رمز مميز.

ويبلغ إجمالي نافذة السياق لنموذج GPT-4o mini مقدار 128000 رمز مميز، مع رفع الحد الأقصى للمخرجات إلى 16000 رمز مميز.

ويعني هذا أن نموذج GPT-4o يوفر للمستخدمين ما يصل إلى 124000 رمز مميز بصفتها مدخلات مع الحصول على 4000 رمز مميز بصفتها مخرجات في التفاعل الواحد. كما يمكن للمستخدمين تقديم رموز مميزة إضافية بصفتها مدخلات مع الحصول على عدد أقل من الرموز المميزة بصفتها مخرجات.

في حين أن نموذج GPT-4o mini يوفر للمستخدمين ما يصل إلى 112000 رمز مميز بصفتها مدخلات من أجل الحصول على الحد الأقصى للمخرجات وهو 16000 رمز مميز.

ولا يزال إجمالي نافذة السياق لنموذج GPT-4o Long Output محددًا بمقدار 128000 رمز مميز، مع أنه يمكن للمستخدمين الآن الحصول على 64000 رمز مميز بصفتها مدخلات و 64000 رمز مميز بصفتها مخرجات.

ويقدم GPT-4o Long Output للمستخدمين إمكانية التضحية ببعض الرموز المميزة للمدخلات لصالح الرموز المميزة للمخرجات الطويلة مع البقاء عند إجمالي قدره 128000 رمز مميز.