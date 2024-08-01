ويندوز 11 يحقق إنجازًا مهمًا أول مرة منذ إطلاقه

حقق نظام التشغيل ويندوز 11 في شهر يوليو 2024 إنجازًا مهمًا أول مرة منذ إطلاقه في شهر أكتوبر 2021، إذ تجاوزت حصته السوقية 30 في المئة.

ووفقًا لأحدث نتائج Statcounter، وصل النظام التشغيلي في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى جديد بمقدار 30.83 في المئة، وحصل على 1.08 نقطة في شهر واحد فقط أو 7.17 نقطة سنويًا.

وفي الوقت الذي يصعد فيه ويندوز 11، فإن ويندوز 10 يفقد حصته السوقية التي وصلت الآن إلى أقل من 65 في المئة، أي أنه خسر 1.06 نقطة في شهر واحد فقط أو 11.15 نقطة سنويًا.

ومن المفترض أن يصل ويندوز 10 إلى نهاية عمره الافتراضي خلال عام تقريبًا، لذا من المتوقع أن تبدأ حصته السوقية بالانخفاض بسرعة خلال بضعة أشهر.

ويساعد برنامج Extended Security Update وخدمات الجهات الخارجية، مثل 0patch، نظام التشغيل على البقاء لسنوات عديدة أخرى.

وأعلنت مايكروسوفت أجهزة حواسيب الذكاء الاصطناعي +Copilot، مع أنه من السابق لأوانه تحديد إذا كانت أجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 11 ستساعد ويندوز 11 في الحصول على مستخدمين إضافيين.

وخططت كوالكوم وشركاؤها لطرح أجهزة إضافية تعمل بمعالجات ARM، ويشمل ذلك النماذج التي تركز على الأعمال، بالإضافة إلى أن اقتراب موسم العودة إلى المدرسة يسرع اعتماد أجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 11.

ولا تزال إصدارات ويندوز غير المدعومة منذ مدة طويلة تتمتع بحصة عادلة من العملاء الذين يرفضون التخلي عنها.

ويحتل ويندوز 7 المركز الثالث بين أنظمة ويندوز الشائعة بحصة سوقية قدرها 3.04 في المئة، في حين يحتل ويندوز 8.1 المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 0.42 في المئة، ويأتي ويندوز إكس بي في المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 0.38 في المئة.

ومن الصعب تحديد السبب الدقيق وراء هذا الارتفاع في اعتماد نظام التشغيل ويندوز 11. ومن الممكن أن الناس يبتعدون عن ويندوز 10 قبل أن يصبح غير مدعوم. وقد يُظهر أيضًا زيادة أعداد الأشخاص الذين يحصلون على أجهزة جديدة.

يشار إلى أن تقارير Statcounter ليست دقيقة بمقدار 100 في المئة، وأن مايكروسوفت وحدها هي التي يمكنها تقديم أرقام واقعية قدر الإمكان.

ولا تنشر الشركة أي معلومات عن الحصة السوقية لأنظمة تشغيلها، لذلك يجب على العملاء والمطورين الاعتماد على خدمات تحليلية تابعة لجهات خارجية.

Source: StatCounter Global Stats – Windows Version Market Share