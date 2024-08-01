هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقدم برنامجًا تدريبيًا متقدمًا في تخصصات الفضاء بالتعاون مع “بوينج”

في خطوة نحو تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال الفضاء، عقدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برنامجًا تدريبيًا عمليًا ممتدًا على مدى شهر، للطلبة المبتعثين في تخصصات هندسة الفضاء والطيران، وذلك بالتعاون مع عملاق صناعة الفضاء العالمية، شركة (بوينج) BOEING.

ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلبة بالخبرات العملية اللازمة للعمل في هذا القطاع الواعد، وتمكينهم من المساهمة في تطوير صناعة الفضاء في المملكة العربية السعودية.

وبينت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، واكتساب الخبرات العملية في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية في هندسة الفضاء وعلومه، وتعزيز النمو المهني وتطوير المهارات في تقنيات الفضاء، حيث يؤهل الطلبة لسوق العمل من خلال إشراكهم في مشاريع متنوعة.

ويشمل البرنامج مرحلتين:

المرحلة الأولى: وهي المرحلة النظرية، التي تُعقد في مقر الشركة بولاية تكساس الأمريكية، وتتضمن دراسات ناسا للتصاميم المعمارية من القمر إلى المريخ.

وهي المرحلة النظرية، التي تُعقد في مقر الشركة بولاية تكساس الأمريكية، وتتضمن دراسات ناسا للتصاميم المعمارية من القمر إلى المريخ. المرحلة الثانية: وهي المرحلة العملية، التي تُعقد في مقر الشركة بولاية ألاباما الأمريكية، وتتضمن العمل على مشاريع تطبيقية منها نظام إزالة ثاني أكسيد الكربون لتطبيقات القمر والمريخ، مما يمنح الطلبة فرصة فريدة لتطبيق ما تعلموه نظريًا على أرض الواقع.

لمستقبل واعد في قطاع الفضاء..#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تعقد برنامجا تدريبيا عمليا بالتعاون مع شركة BOEING العالمية. للمزيد: https://t.co/m65re4iItE pic.twitter.com/WXpfEib5oB — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) July 31, 2024

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من البرامج التدريبية والتعليمية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، وبالاستفادة من مختلف الخبرات والكفاءات، سعيًا إلى تنمية القدرات في قطاع الفضاء وعلومه، ليكون رافدًا رئيسيًا وعنصرًا أساسيًا في التقدم بما ينعكس على مستقبل المملكة والأجيال الواعدة.