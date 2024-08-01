ميتا تعزز قوتها الحاسوبية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

تعتقد ميتا أنها ستحتاج إلى قوة حاسوبية أكبر بكثير لتدريب النماذج في المستقبل، وتطور الشركة أحد أكبر النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر Llama.

وقال مارك زوكربيرج إن الشركة ستحتاج من أجل تدريب Llama 4 إلى حوسبة أكثر بمقدار 10 أضعاف مما هو مطلوب لتدريب Llama 3. ويريد زوكربيرج أن تبني ميتا القدرة على تدريب النماذج بدلًا من التخلف عن منافسيها.

وقال زوكربيرج: “من المرجح أن تكون كمية الحوسبة اللازمة لتدريب Llama 4 أكبر بعشر مرات تقريبًا مما استخدمناه لتدريب Llama 3، وستستمر النماذج المستقبلية بالنمو، ومن الصعب تحديد كيفية اتجاه هذا لعدة أجيال في المستقبل. في هذه المرحلة، أفضّل المخاطرة ببناء القدرات قبل أن تكون هناك حاجة إليها بدلًا من فوات الأوان، مع الأخذ في الحسبان المهل الزمنية الطويلة لبدء مشاريع استدلال جديدة”.

وأصدرت ميتا نموذج الذكاء الاصطناعي Llama 3 مع 80 مليار معلمة في شهر أبريل. وأصدرت الشركة في الأسبوع الماضي نسخة مطورة من النموذج تسمى Llama 3.1 405B تحتوي على 405 مليارات معلمة، مما يجعلها أكبر نموذج مفتوح المصدر لشركة ميتا.

وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، إن الشركة تفكر في مشاريع مختلفة لمراكز البيانات وبناء القدرات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، وتتوقع الشركة أن يؤدي هذا الاستثمار إلى زيادة النفقات الرأسمالية في عام 2025.

ويُعد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مكلفًا من الناحية المادية. وارتفعت النفقات الرأسمالية لشركة ميتا بمقدار 33 في المئة تقريبًا إلى 8.5 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2024 من 6.4 مليارات دولار في العام السابق مدفوعة بالاستثمارات في الخوادم ومراكز البيانات والبنية التحتية للشبكات.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Information، تنفق OpenAI ما يصل إلى 3 مليارات دولار على تدريب النماذج و 4 مليارات دولار إضافية على استئجار خوادم بسعر مخفض من مايكروسوفت.

وقالت لي: “نستمر ببناء بنيتنا التحتية بطريقة توفر لنا المرونة في كيفية استخدامها مع مرور الوقت في الوقت الذي نوسع فيه نطاق قدرات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير نماذجنا، ويسمح لنا ذلك بتوجيه القدرة التدريبية إلى استدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي أو إلى عملنا الأساسي في مجال التصنيف والتوصيات عندما نتوقع أن يكون فعل ذلك مفيدًا”.

وتطرق زوكربيرج أيضًا إلى استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI، وقال إن الهند هي السوق الكبرى لمساعد الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى أن الشركة لا تتوقع أن تكون مساهمة منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإيرادات كبيرة.

وفي الربع الثاني من عام 2024، حققت الشركة إيرادات تزيد قليلًا على 39 مليار دولار، بزيادة قدرها 22 في المئة مقارنةً بالعام الماضي، كما حققت أرباحًا قدرها 13.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 73 في المئة.

ويستخدم ما يصل إلى 3.27 مليارات شخص تطبيقًا واحدًا على الأقل من تطبيقات ميتا كل يوم.