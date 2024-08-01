موتورولا تطرح هاتفها الذكي الجديد Edge 50

أطلقت موتورولا Edge 50، وهو أحدث هاتف ذكي للشركة في سلسلة Edge، بسعر قدره 335 دولارًا.

ويأتي هذا الهاتف مع معيار MIL-810H، لذلك يمكنه تحمل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية والضغط والصدمات والاهتزاز والغبار والضباب الملحي، كما يأتي الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

ويُعد Edge 50 أنحف هاتف حاصل على شهادة IP68 و MIL 810H في السوق بسمك قدره 7.79 ملم، مع اجتيازه أكثر من 30 اختبارًا.

ويحتوي الهاتف على شاشة منحنية من نوع pOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2712×1220 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع وطبقة الحماية Corning Gorilla Glass 5.

وزودت موتورولا الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 644.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، ووعدت موتورولا بسنتين من تحديثات أندرويد و 3 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني LYT-700C وفتحة عدسة قدرها f/1.8 وميزة التثبيت البصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل وبمجال رؤية قدره 120 درجة مع خيار الماكرو وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل توفر تكبيرًا رقميًا يصل إلى 3x مع فتحة عدسة قدرها f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.45.

وتشمل المزايا الأخرى مكبرات صوت استريو تدعم تقنية دولبي أتموس مع مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة.

ويستمد هاتف موتورلا الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 68 واطًا، كما تدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا.