مزايا جديدة في خرائط جوجل للمساعدة في التنقل في الأماكن الجديدة وتجنب الازدحام 

تعمل شركة جوجل على تسهيل الإبلاغ عن الحوادث وأعمال البناء وإغلاقات الطرق ووجود الشرطة في شوارع معينة من خلال تطبيق خرائط جوجل لمساعدة السائقين الآخرين الذين يرغبون في المرور في الشارع نفسه. كما ستظهر المزيد من المعلومات عن الوجهة التي وصلت إليها وشكل المبنى ومواقف السيارات القريبة؛ مما سيساعدك في التنقل بسهولة في الأماكن غير المألوفة.

وسواء كنت مسافرًا إلى مدينة أخرى بسيارتك، أو تتجول في مدينة جديدة، أو تحاول تجنب الازدحام المروري في طريقك إلى العمل فإن خرائط جوجل ستعرض لك المعلومات التي تحتاج إليها للوصول إلى وجهتك بأفضل طريقة ممكنة وتجنب الازدحام وإغلاقات الطرق، كما ستساعدك في التنقل في الوجهات الجديدة، وذلك عبر مزايا جديدة أضافتها جوجل إلى تطبيق الخرائط وتشمل ما يلي:

1- إمكانية الإبلاغ عن الحوادث في خرائط جوجل لمساعدة السائقين الآخرين:

إذا كنت تقود السيارة وتوقفت حركة المرور فجأة بسبب حادث أو إصلاحات في الطريق أو إغلاقات جديدة أو أي سبب آخر فيمكنك الإبلاغ عن هذه الحوادث في تطبيق خرائط جوجل للمساعدة في إبقاء السائقين على اطلاع على حال الطريق.

سترى أيقونة في شكل مثلث أصفر في الجهة اليمنى السفلية في أثناء تتبع اتجاهات السير، انقر فوقها وستظهر في الشاشة صفحة جديدة تتضمن أيقونات الإبلاغ التي تشير إلى أنواع الحوادث المختلفة التي قد تواجهها على الطريق مثل: أعمال البناء أو وجود شرطة أو حادث وغير ذلك، ويمكنك النقر على الأيقونة التي تصف المشكلة التي واجهتها في الطريق حتى تتمكن من مشاركة التحديثات بسرعة مع السائقين الآخرين، ومساعدة السائقين الذين يرغبون في المرور من ذلك الشارع في أخذ التدابير اللازمة لتغيير الطريق.

طرحت جوجل هذه الطريقة المحسّنة للإبلاغ عن الحوادث عالميًا في تطبيق الخرائط لنظامي أندرويد و iOS وفي السيارات المزوّدة بنظام Google built-in أو Android Auto أو Apple CarPlay.

2- مزية إرشادات الوجهة الجديدة:

قد يكون التنقل في الأماكن الجديدة مربكًا إذا كنت لا تعرف مكان الدخول أو المكان الخاص بركن السيارة. ولكن مع التحديثات الجديدة في تطبيق خرائط جوجل ستُظهر لك مزية إرشادات الوجهة الجديدة في الخرائط صور المبنى ومدخله تلقائيًا عند اقترابك منه، بالإضافة إلى إظهار مواقف السيارات القريبة من المكان. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بنحو خاص إذا كنت متجهًا إلى مكان غير مألوف عندما يكون الجو غائمًا أو في وقت متأخر من الليل.

ستبدأ جوجل بطرح مزية إرشادات الوجهة عالميًا في تطبيق الخرائط المتاح لنظامي أندرويد و iOS وفي السيارات المزودة بنظام Google Built-in أو Android Auto أو Apple CarPlay في الأسابيع المقبلة.