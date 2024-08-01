مايكروسوفت تضيف OpenAI إلى قائمة المنافسين

أصبحت علاقة مايكروسوفت مع OpenAI معقدة رسميًا، إذ أضافت عملاقة البرمجيات شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى قائمة المنافسين في أحدث تقرير سنوي للشركة، وهي قائمة تضمنت لسنوات نظيراتها الضخمة أمازون وميتا وجوجل وآبل.

وتتمتع عملاقة البرمجيات بشراكة طويلة الأمد مع OpenAI، إذ تعمل بصفتها مزودًا سحابيًا حصريًا لها وتستخدم نماذجها للذكاء الاصطناعي في المنتجات للعملاء التجاريين والمستهلكين.

وتُعد مايكروسوفت أكبر مستثمر في OpenAI، إذ ضخت ما قيمته 13 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة من أجل تعزيز جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي المزدهر والمربح.

وفي المقابل، أدمجت مايكروسوفت ChatGPT ونموذج GPT في منتجات وخدمات عديدة لمنحها قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، أقامت الشركتان علاقة تكافلية تعود بالنفع على كلتيهما، مع أن قائمة المنافسين تشير إلى حدوث تحولات في العلاقة بين الشركتين.

وحددت مايكروسوفت في التقرير OpenAI بصفتها منافسًا في عروض الذكاء الاصطناعي وفي إعلانات البحث والأخبار. وأعلنت OpenAI في الأسبوع الماضي نموذجًا أوليًا لمحرك بحث يسمى SearchGPT.

وتختار بعض الشركات أن تدفع لشركة OpenAI مقابل الوصول إلى نماذجها. في حين تختار شركات أخرى الوصول إلى النماذج عبر خدمة Azure OpenAI من مايكروسوفت.

وتوفر مايكروسوفت روبوت الدردشة Copilot عبر محرك البحث Bing وفي أنظمة تشغيل ويندوز للأشخاص الذين يبحثون عن بديل لروبوت الدردشة ChatGPT.

وصرح متحدث باسم OpenAI بأنه لا يوجد أي تغيير في العلاقة بين الشركتين وأن شراكتهما تأسست على أساس أنهما ستتنافسان. وقال المتحدث إن مايكروسوفت تظل شريكًا جيدًا لشركة OpenAI.

وواجهت الشراكة تحديات عديدة هذا العام، إذ لم يكن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، على إطلاع قبل أن يَطرد مجلس إدارة OpenAI الرئيس التنفيذي سام ألتمان في شهر نوفمبر.

وبعد إعادة ألتمان سريعًا إلى منصبه، منحت OpenAI مايكروسوفت مقعدًا في مجلس الإدارة لا يحق له التصويت، وهو المقعد الذي تخلت عنه مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي شهر مارس، وظف ناديلا مصطفى سليمان، المشارك في تأسيس DeepMind، وهي شركة أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي سبقت OpenAI واستحوذت عليها جوجل في عام 2014.

واستلم سليمان، الذي شارك في تأسيس وقيادة الشركة الناشئة Inflection AI، منصب الرئيس التنفيذي لوحدة جديدة تسمى Microsoft AI، وانضم إليه العديد من موظفي Inflection.