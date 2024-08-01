مايكروسوفت تسعى إلى إدماج Copilot في قائمة ابدأ

تسعى مايكروسوفت إلى إضافة مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot إلى قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 11.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، زادت عملاقة البرمجيات وتيرة تضمين Copilot في الإصدارات التجريبية من النظام التشغيلي المتاحة لمشتركي برنامج ويندوز 11 إنسايدر.

كما ظهرت خيارات متعددة تتعلق بإرسال الصور والنصوص وما إلى ذلك إلى Copilot من أجل الشرح أو التلخيص، ويبدو من الواضح أن مايكروسوفت لا تنوي التوقف عند هذا الحد.

وظهرت إشارات متعددة إلى Copilot موجودة في إصدارات معاينة Windows 11 24H2، ومن بينها معرف “CotextualCopilotActionsOnStartRecommated”، مما يعني إمكانية وصول تكامل Copilot إلى قائمة ابدأ.

وفي وقت سابق، ظهرت تقارير تغطي التطوير التجريبي في متصفح إيدج، إذ يوصي Copilot باتخاذ إجراءات في إعدادات متصفح إيدج. كما روجت الشركة لشيء مماثل في مؤتمر Build 2024 لتطبيق إعدادات ويندوز 11.

وقد يقترح Copilot إجراءات بناءً على سلوك البحث السابق في قائمة ابدأ. كما يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot أيضًا استخدام استعلام البحث لاقتراح الإجراءات المتعلقة بالتطبيق أو الملف.

ويوجد احتمال آخر وهو إضافة Copilot لتحسين قسم التوصيات في قائمة ابدأ. ونظرًا إلى أن قسم التوصيات يعرض أحدث الملفات والتطبيقات، فإن بإمكان Copilot اقتراح إجراءات أو إضافة خيار “الإرسال إلى Copilot” في قائمة السياق.

ومن بين الإشارات العديدة إلى Copilot الموجودة في إصدارات معاينة Windows 11 24H2 يوجد معرف “GestureCopilot” المرتبط بتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، إذ يستجيب Copilot لإيماءة محددة للنقر عبر لوحة التتبع أو الشاشة.

ونظرًا إلى أن اختصار Win + C شاغر وأصبح Copilot تطبيقًا متكاملًا الآن، فإنه من المفيد إضافة دعم الإيماءات.

ويمكنك في إصدارات Windows 11 24H2 لمشتركي برنامج ويندوز 11 إنسايدر إرسال ملف أو صورة إلى Copilot.

وتهدف مايكروسوفت إلى توسيع هذا الاحتمال من خلال اقتراح إجراءات Copilot إضافية في قائمة سياق مستكشف الملفات File Explorer.

وفي مؤتمر Build 2024، روجت مايكروسوفت لمثل هذه الميزة أثناء إعلان أجهزة حواسيب الذكاء الاصطناعي +Copilot. وأظهر مستكشف الملفات في العرض التوضيحي اقتراحات للصورة عند تحريك المؤشر عليها.

وظهرت أيقونة Copilot في المكان الذي يمكنك من خلاله كتابة استعلامك أو استخدام إجراءات، مثل “إزالة الخلفية” و”إنشاء صورة مماثلة” و”إعادة التصميم”، وتحدث كل هذه الإجراءات داخل مستكشف الملفات دون تشغيل التطبيق.

وتُعد حواسيب +Copilot المتضمنة وحدة المعالجة العصبونية بمنزلة الأجهزة الوحيدة القادرة على تشغيل مثل هذه الإجراءات محليًا وبسرعة، مع أنه لا يزال من الممكن أن تتمتع أجهزة الحواسيب العادية بخيار الحصول على نتائج أبطأ مستندة إلى السحابة لهذه الإجراءات المقترحة.

وتخطط مايكروسوفت لإصدار Windows 11 24H2 في الربع الأخير من هذا العام.