كيف تدعم “كاوست” ريادة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تُعدّ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) واحدة من أبرز الجامعات في العالم التي تعمل على تطوير أدواتها وإستراتيجيتها لتحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي يحقق الأولويات الوطنية؛ التي رسمتها رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية في مختلف القطاعات.

كما تُعدّ واحدة من الجامعات الرائدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتحتل مرتبة عالية من حيث المنشورات في المؤتمرات والمجلات العلمية المرموقة في هذا المجال السريع التطور، ويعود ذلك إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب المتميزين الذين يحققون تأثيرًا كبيرًا في الأوساط الأكاديمية.

وتساهم هذه الأبحاث في تطوير حلول مبتكرة لمجموعة واسعة من التحديات العالمية، وتعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للابتكار في هذا المجال.

وفي خضم التنافس العالمي المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تسعى الجامعة إلى أن تكون محركًا رئيسيًا للابتكار في هذا المجال السريع التطور.

ولكن ما المبادرات التي أطلقتها جامعة كاوست في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيف ستساعدها في دفع حدود الابتكار في المملكة العربية السعودية؟

مركز التميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي:

أعلنت (كاوست) خلال شهر يوليو الماضي، إنشاء مركز التميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يهدف إلى تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في حل أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجهها المملكة والعالم، ويشمل ذلك مجالات حيوية مثل: الصحة والتعليم والصناعة والطاقة والاستدامة.

وأكد البروفيسور برنارد غانم، رئيس مركز التميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي في كاوست، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو القوة الدافعة وراء التغيير في عالمنا اليوم. وأشار إلى أن هذه التقنية ستؤدي دورًا محوريًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال توفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المملكة في مختلف القطاعات.

ويهدف المركز إلى أن يكون قوة دافعة وراء تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مبتكرة مع تطبيقات واقعية تساهم في تحقيق الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، تشمل: صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل.

كما يسعى المركز إلى بناء شراكات قوية مع القطاعين العام والخاص لتسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وقال البروفيسور غانم: “إن مركز التميز في الذكاء الاصطناعي، سيساهم في توسيع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته، مما سيعزز من تأثيره في مختلف جوانب الحياة الواقعية”.

وقد كشف البروفيسور غانم خلال لقائه مع (كارينجتون مالين) في حلقة بودكاست، إستراتيجيات مركز التميز في الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتطوير ذات الأولويات الوطنية في المملكة، وتشمل:

1- مجال الصحة:

يسعى المركز إلى الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الرعاية الصحية في المنطقة العربية، ويتضمن ذلك تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط قادر على تحليل الصور الطبية بدقة عالية، مما يساعد الأطباء في تشخيص الأمراض مبكرًا وتوفير العلاج المناسب.

كما يسعى المركز إلى تسريع عملية اكتشاف الأدوية الجديدة عن طريق تطوير منصة متكاملة لتصميم الأدوية الجديدة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2- مجال الاستدامة:

لتحقيق أهداف الاستدامة، يعمل مركز كاوست الجديد على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على تحليل بيانات الأقمار الصناعية بدقة عالية.

بالإضافة إلى استخدام هذه النماذج للحصول على رؤى قيمة حول حالة البيئة، مثل: تقييم الغطاء النباتي، ورصد التغيرات المناخية، والتنبؤ بالأحوال الجوية.

3- مجال الطاقة والصناعات:

يؤكد البروفيسور غانم أن المركز يسعى إلى إحداث ثورة في مجال الكيمياء من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث يطور نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة لتحسين التفاعلات الكيميائية واكتشاف مواد جديدة وتصنيعها.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات المختبرية لتسريع عملية الاكتشاف، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال تطوير المواد المتقدمة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية.

4- مجال اقتصادات المستقبل:

يسعى المركز إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متعددة الاستخدامات قادرة على تحويل مختلف القطاعات، بدءًا من الأعمال والحكومة ووصولًا إلى التعليم. فعلى سبيل المثال، يهدف المركز إلى تطوير أدوات ذكية تجعل عملية التعلم أكثر فعالية وإمتاعًا، من خلال توفير تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب ودعم المعلمين بأدوات مبتكرة.

كما يركز في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على إنتاج محتوى مرئي مبتكر، مما يدعم صناعات الإبداع ويساهم في النمو الاقتصادي.

وشرح البروفيسور غانم أن المركز يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تطوير نماذج ذكاء اصطناعي شاملة وقادرة على التكيف مع مختلف التطبيقات، وتخصيص هذه النماذج لتلبية احتياجات محددة في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة المملكة كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال البحث والتطوير وبناء القدرات.

تنمية المواهب والتدريب على الذكاء الاصطناعي:

يسعى المركز إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تقديم برامج تدريبية مكثفة للباحثين والمختصين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، ومعالجة النقص في المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

معالجة التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي:

أكد البروفيسور غانم أهمية معالجة التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل: خصوصية البيانات والاستدامة البيئية. مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تطوير حلول مبتكرة لهذه التحديات.

ويهدف مركز التميز في كاوست إلى معالجة هذه التحديات من خلال مشاريعه البحثية والتركيز في موثوقية النماذج وكفاءتها وتطوير نماذج باللغة العربية.

وعندما سُئل البروفيسور غانم عن التحديات العلمية والتقنية والمهارات التي تجب معالجتها لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي في السعودية، تحدث غانم عن أهمية الوصول إلى البيانات الواسعة النطاق، وتنمية المواهب، وتطوير بنية تحتية قوية قادرة على دعم الحسابات المعقدة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي، والاستثمار بشكل مستمر في هذا المجال.

شراكات كاوست مع كبرى الشركات التقنية:

تتعاون كاوست مع كبرى الشركات التقنية لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة، وأحدثها، التعاون مع شركة جوجل، إذ قدمت جوجل منحًا بحثية بقيمة تبلغ 100 ألف دولار لباحثي الذكاء الاصطناعي في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في (كاوست) لتعزيز الأبحاث في مجال التعلم الآلي المتعدد اللغات والنماذج، وخاصة في استخدام النماذج اللغوية التوليدية الكبيرة (LLMs).

كما تتعاون الجامعة مع شركات أخرى مثل: شركة ميتا (Meta)، و(إريكسون)، وعلى الصعيد المحلي تقود كاوست مشاريع بحثية مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مع شركاء صناعيين مرموقين في المملكة مثل: أرامكو السعودية، ونيوم، وغيرهما، وكذلك مع شركاء من القطاع العام في المملكة مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وتستضيف كاوست مركز التميز في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهو جهد متعدّد السنوات يهدف إلى شراكة بين باحثي كاوست وباحثي (سدايا) للعمل على مشاريع بحثية مشتركة ذات تأثير وطني.

باختصار، تؤدي كاوست دورًا محوريًا في دعم رؤية المملكة العربية السعودية في أن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير – من خلال تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على حل التحديات المحلية والعالمية – وبناء القدرات وعقد الشراكات والتعاون ونشر المعرفة.