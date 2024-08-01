كيفية تغيير ألوان أيقونات التطبيقات في نظام iOS 18

حسّنت آبل التخصيص في هواتف آيفون مع نظام التشغيل iOS 13 في عام 2019 بإضافة الوضع الداكن، وفي نظام التشغيل iOS 14 الذي أُطلق في عام 2020 قدمت آبل الويدجات. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هواتف آيفون تحصل على مزايا جديدة للتخصيص في كل عام. ولكن مع نظام iOS 18 رفعت آبل مستوى التخصيص كثيرًا، ففي هذا النظام ستتمكن من تخصيص الشاشة الرئيسية بتغيير ترتيب أيقونات التطبيقات وهو أمر لم يكن متاحًا إطلاقًا قبل نظام iOS 18، كما ستتمكن من تغيير ألوان أيقونات التطبيقات لتظهر بألوان داكنة أو فاتحة أو اختيار التبديل التلقائي بين الوضع الفاتح والداكن خلال اليوم.

كيفية تغيير ألوان أيقونات التطبيقات في هاتف آيفون في iOS 18:

لتجربة هذه المزية عليك تثبيت الإصدار التجريبي المتاح حاليًا من نظام iOS 18 على هاتف آيفون، ولكن عليك معرفة أن هذا الإصدار غير مستقر وقد يسبب بعض المشكلات، لذلك إذا كنت ترغب في تجربة هذه المزية أو أي مزايا أخرى في نظام iOS 18 في الوقت الحالي قبل إطلاق الإصدار النهائي، فعليك تثبيت الإصدار التجريبي في هاتف آيفون غير هاتفك الرئيسي أو إجراء نسخ احتياطي لبياناتك قبل تثبيته في هاتفك الرئيسي.

بعد تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 18 يمكنك اتباع الخطوات التالية لتغيير ألوان أيقونات التطبيقات في هاتفك:

1- اضغط مطولًا على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية حتى تبدأ أيقونات التطبيقات بالاهتزاز.

2- انقر فوق زر (تحرير) Edit في الزاوية اليسرى العلوية.

3- انقر فوق خيار (التخصيص) Customize، ثم اختر (الداكن) Dark أو (الملون) Tinted أو (تلقائي) Automatic، أو الفاتح (Light).

4- إذا اخترت الوضع الملون فستتغير ألوان أيقونات التطبيقات لتظهر بلون واحد داكن، ويمكنك اختيار اللون الذي تريده من مؤشر الألوان الذي سيظهر في الجهة السفلية.

5- إذا اخترت الوضع الداكن فستظهر أيقونات التطبيقات بألوانها الأصلية مع خلفية سوداء، ويمكنك تفعيل الوضع الداكن لجميع التطبيقات، وليس لتطبيقات فردية.

6- إذا اخترت الوضع التلقائي فستحافظ أيقونات التطبيقات على ألوانها الأصلية في أثناء النهار، ولكنها ستتغير تلقائيًا إلى الوضع الداكن بحلول الليل. لذا اختر الوضع الداكن إذا كنت تريد رؤيتها بألوان داكنة طوال اليوم.

من المهم معرفة أن تغيير ألوان أيقونات التطبيقات باستخدام الوضع الداكن أو الوضع الملون في نظام التشغيل iOS 18 ينطبق على كل من التطبيقات المدمجة في الهاتف والتابعة للجهات الخارجية.