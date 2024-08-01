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سدايا تعرض جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي

1 أغسطس 2024آخر تحديث: 1 أغسطس 2024
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1 أغسطس 2024آخر تحديث: 1 أغسطس 2024
أقل من دقيقة
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