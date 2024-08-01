سامسونج تعلن ميزتين أمنيتين جديدتين لأجهزتها

اكتسبت مجموعة الحماية نوكس Knox من سامسونج ميزتين جديدتين – وضع التبادل الخاص في التبادل السريع Quick Share Private Sharing وحماية البيانات المحسنة للملفات المخزنة في السحابة Samsung Cloud Enhanced Data Protection.

وتقدم الشركة بانتظام مزايا جديدة للخصوصية والأمان لهواتفها وأجهزتها اللوحية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قدمت مزايا، مثل مجموعة الحماية نوكس Knox والمجلد الآمن Secure Folder.

وتضيف سامسونج اليوم ميزتين جديدتين للأمان إلى هواتف جالاكسي الذكية والأجهزة اللوحية.

ويُعد التبادل الخاص بمنزلة وضع جديد داخل التبادل السريع، ويمكنك تشغيله من خلال النقر على زر النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة بعد اختيار التبادل السريع أثناء تبادل الملفات.

وبمجرد تشغيل هذا الوضع، يمكنك تبادل ما يصل إلى 20 ملفًا في وقت واحد بحجم إجمالي يصل إلى 200 ميجابايت.

وباستخدام هذه الميزة، يمكنك السماح لجهات اتصال معينة فقط بعرض الملفات. ويمكنك تعيين مؤقت لانتهاء صلاحية الملفات. وبمجرد انتهاء هذا الوقت، لن تكون الملفات المتبادلة مرئية للمستخدم.

كما يمكنك أيضًا تحديد من يمكنه رؤية هذه الملفات والوصول إليها. ويمكن تغيير هذين الإعدادين في أي وقت.

وتكون الملفات المتبادلة باستخدام هذه الميزة مرئية في وضع القراءة فقط للمستخدم الآخر، لذلك لا يمكنه تبادل ملفاتك مع الآخرين.

وعلاوة على ذلك، يُحظر التقاط لقطات الشاشة أيضًا، وتدعي سامسونج أنها تحمي البيانات باستخدام تقنية التشفير المستندة إلى البلوك تشين.

وتعمل هذه الميزة بين أجهزة سامسونج فقط، لذلك لا يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون هواتف أندرويد من شركات أخرى أو أجهزة آيفون استخدام هذه الميزة.

وتقتصر هذه الميزة على الملفات الصوتية التي بتنسيق mp3 و wav و ogg و m4a، والمستندات التي بتنسيق pdf و txt، والصور التي بتنسيق jpg و jpeg و png و gif و bmp و webp و heic و dng، ومقاطع الفيديو التي بتنسيق mp4 و mkv و webm و 3gp و 3g2.

ومع وصول سلسلة Galaxy S24، بدأت ميزة حماية البيانات المحسنة من سامسونج بتوفير التشفير من طرف إلى طرف لجميع النسخ الاحتياطية والبيانات المتزامنة.

ويعني هذا أنه لا يمكن فك تشفير البيانات المخزنة في حساب سامسونج السحابي إلا عبر هاتف أو حاسوب لوحي من سامسونج، حتى لو سرقت من الخادم.

ويمكنك الوصول إلى هذه الميزة من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم التوجه إلى خيار حماية البيانات المحسنة مع تشغيل خياري “تشفير بيانات النسخ الاحتياطي” و “تشفير البيانات المتزامنة”.

وعند تفعيل هذه الميزة عبر جهاز جالاكسي، فإنك تحصل على رمز الاسترداد الذي يتيح لك استعادة الوصول إلى حساب سامسونج في حال فقدت الجهاز.