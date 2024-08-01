“درون بوكس”.. ثورة تقنية تحلق في سماء دبي لتعزيز الأمن والاستجابة للطوارئ

هل لاحظتم طائرات مسيّرة تحلق في سماء دبي في مختلف المناطق خلال الأيام الماضية؟ هذه الطائرات جزء من منظومة (درون بوكس) Drone Box، المتطورة التي تستخدمها شرطة دبي لتعزيز الأمن والاستجابة للحوادث في الإمارة.

وقد أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن الطائرات المسيّرة التي يراها الجمهور في مختلف المناطق بالإمارة تُعدّ جزءًا من جهودها لتعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة ضمن عمليات منظومتها المتقدمة (درون بوكس)، التي تُعنى بتعزيز الأمن والأمان، من خلال سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.

وتُعدّ شرطة دبي من أُولى الجهات الشرطية حول العالم التي أطلقت منظومة ذكية ومُتقدمة في مجال الطائرات المسيّرة لدعم العمليات الشرطية والأمنية، وكما تُعدّ هذه المنظومة أحد مشاريعها الإستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية، التي توظف أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا وفاعلية من أجل أمن المجتمع.

وقال العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي: “إن منظومة (درون بوكس) تمثل قفزة نوعية في مجال الأمن العام، حيث تساهم في تقليل زمن الاستجابة للبلاغات، وتزويد فرق الإنقاذ بالمعلومات الحيوية التي تساهم في اتخاذ القرارات الصائبة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “تمتلك المنظومة العديد من المنصات الذكية في مختلف مناطق الإمارة، التي تنطلق منها الطائرات المسيّرة عند ورود بلاغات إلى مركز القيادة والسيطرة، الأمر الذي يقلل من زمن الانتظار للمُبلغ في حال وجود حوادث بليغة وحالات طارئة”.

أهم مزايا منظومة (درون بوكس):

الاستجابة السريعة: الوصول السريع إلى مواقع الحوادث وتوفير تغطية جوية فورية.

الوصول السريع إلى مواقع الحوادث وتوفير تغطية جوية فورية. دقة المعلومات: تزويد فرق الإنقاذ بمعلومات دقيقة وواضحة عن الحادث.

تزويد فرق الإنقاذ بمعلومات دقيقة وواضحة عن الحادث. تحسين اتخاذ القرارات: دعم عملية اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ.

دعم عملية اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ. تعزيز الأمن: المساهمة في مكافحة الجريمة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع.

شرطة دبي توّظف الذكاء الاصطناعي في عملياتها:

حققت شرطة دبي إنجازًا جديدًا أيضًا في مجال تبني الذكاء الاصطناعي، إذ أدمجت هذه التقنية في 29 عملية إدارية تغطي جميع قطاعات العمل الشرطي. وقد ساهم هذا الإنجاز في تسريع الإجراءات، وتقليل الجهد الذي يبذله الموظفون، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

كما أطلقت شرطة دبي العديد من المبادرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل: نظام (التخطيط الذكي لحوادث السير البسيطة) و(السجل التاريخي للمركبة)، بالإضافة إلى ذلك طورت تطبيقها المتوفر في جوجل بلاي، وآب ستور، وقد حقق نجاحًا كبيرًا بين المستخدمين.

كما تعاونت شرطة دبي مع شركائها في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والنيابة العامة في دبي ومحاكم دبي، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، في معاملات (شهادة فقدان جواز السفر)، وقد وصل عدد الشهادات الصادرة من خلال هذه التقنيات إلى 66413 شهادة منذ عام 2021.

وتؤكد شرطة دبي من خلال هذه الإنجازات ريادتها في مجال تبني التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.