جوجل تصدر نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر

أصدرت جوجل ثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي توليدي جديدة مفتوحة المصدر تصفها الشركة بأنها أكثر أمانًا وأصغر حجمًا وأكثر شفافية من معظم نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وتأتي النماذج الجديدة بصفتها إضافات إلى عائلة Gemma 2 من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ظهرت أول مرة في شهر مايو.

وصممت جوجل النماذج الجديدة Gemma 2 2B و ShieldGemma و Gemma Scope من أجل تطبيقات وحالات استخدام مختلفة.

وتختلف سلسلة نماذج Gemma عن نماذج Gemini من ناحية أن جوجل لا تجعل التعليمات البرمجية المصدرية متاحة لنماذج Gemini المُستخدمة في منتجات جوجل، بالإضافة إلى كونها متاحة للمطورين.

وتُعد نماذج Gemma بمنزلة جهد تبذله جوجل لتعزيز حسن النية داخل مجتمع المطورين، مثلما تحاول ميتا أن تفعل مع Llama.

ويُعد Gemma 2 2B نموذجًا خفيف الوزن لتوليد نص تحليلي يمكن تشغيله عبر مجموعة من الأجهزة، ويشمل ذلك الحواسيب المحمولة، وهو مرخص لبعض الاستخدامات البحثية والتجارية ويمكن تنزيله من مصادر، مثل مكتبة نماذج Vertex AI ومنصة علوم البيانات Kaggle ومجموعة أدوات AI Studio من جوجل.

في حين يُعد ShieldGemma بمنزلة مجموعة من مصنفات السلامة التي تحاول اكتشاف المواد السامة، مثل خطاب الكراهية والتحرش والمحتوى الجنسي الصريح ويمكن استخدامه لتصفية المطالبات للنموذج التوليدي بالإضافة إلى المحتوى الذي يولده النموذج.

ويتيح Gemma Scope للمطورين تكبير نقاط محددة داخل نموذج Gemma 2 وجعل أعماله الداخلية قابلة للتفسير.

وقالت جوجل: “يتكون Gemma Scope من شبكات عصبونية متخصصة تساعدنا في تفكيك المعلومات الكثيفة والمعقدة التي يعالجها Gemma 2 وتوسيعها إلى نموذج يسهل تحليله وفهمه.

وأضافت: “من خلال دراسة هذه الآراء الموسعة، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة عن كيفية تحديد Gemma 2 للأنماط، ومعالجة المعلومات”.

ويأتي إصدار نماذج Gemma 2 الجديدة بعد وقت قصير من تأييد وزارة التجارة الأمريكية لنماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة في تقرير أولي.

وقال التقرير إن النماذج المفتوحة توسع نطاق إتاحة الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركات الصغيرة والباحثين والمنظمات غير الربحية والمطورين الأفراد، مع تسليط الضوء أيضًا على الحاجة إلى إمكانات لمراقبة مثل هذه النماذج بحثًا عن المخاطر المحتملة.

