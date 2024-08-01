تقرير: ميتا توقف روبوتات الدردشة المشابهة للمشاهير

أوقفت ميتا روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي التي تتيح لك إجراء محادثات مع نسخ بديلة من المشاهير والمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما أوردته The Information.

وكانت روبوتات دردشة المشاهير جزءًا كبيرًا من إعلانات عملاقة التواصل الاجتماعي في حدث Connect في شهر سبتمبر الماضي، مع أنه لم يعد بإمكانك بعد الآن التحدث مع روبوتات الدردشة تلك.

ويأتي إيقاف روبوتات الدردشة المشابهة للمشاهير في أعقاب طرح AI Studio، وهي أداة تتيح للمبدعين في الولايات المتحدة إنشاء روبوتات دردشة ذكاء اصطناعي لأنفسهم.

وبناءً على بيان، يبدو أن ميتا تفضل هذا الاتجاه بدلًا من روبوتات المشاهير المصنوعة يدويًا. وتراهن ميتا على رغبة المستخدمين في الحصول على مشورة من روبوتات الدردشة والاستمتاع بها والتفاعل معها.

وقالت المتحدثة باسم ميتا، ليز سويني: “لم يعد بإمكانك التفاعل مع شخصيات الذكاء الاصطناعي التي يجسدها المشاهير. تعلمنا الكثير من بنائها ومن Meta AI لفهم كيف يمكن للأشخاص استخدام الذكاء الاصطناعي للتواصل والإبداع بطرق فريدة. تُعد AI Studio بمنزلة تطور، إذ توفر مساحة للأشخاص والمبدعين والمشاهير لإنشاء روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي لأنفسهم”.

وتضمنت قائمة ميتا الأولية لروبوتات الدردشة شخصيات بديلة لأشخاص، مثل تشارلي داميليو ودواين وايد وباريس هيلتون وبادما لاكشمي وسنوب دوج وكيندال جينر وتوم برادي.

وخططت الشركة لإضافة المزيد، مثل روبوتات الدردشة المستندة إلى بير جريلز، وكلوي كيم، وجوش ريتشاردز، مع أن الشركة توقف، كما أشارت The Information.

ودفعت ميتا لبعض المشاهير ملايين الدولارات لترخيص صورهم، حسبما ذكرت The Information في شهر أكتوبر.

وأصبحت صفحات فيسبوك وإنستاجرام لروبوتات الدردشة المشابهة للمشاهير غير متصلة بالإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولم تجتذب صفحات روبوتات الدردشة هذه أعدادًا كبيرة من المتابعين، وهي حقيقة واضحة عند مقارنتها بالحسابات الرسمية للمشاهير المرتبطين بها.

ولم تنجح هذه الروبوتات المشابهة للمشاهير بالطريقة التي كانت تأملها ميتا، مع أن الشركة ترى مستقبلًا واعدًا لروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وتحدث الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن روبوتات الدردشة في مقابلة أجريت معه في العام الماضي.

كما أدمجت الشركة مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI في واتساب وفيسبوك وإنستاجرام وماسنجر.