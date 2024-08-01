إطلاق حلول الذكاء الاصطناعي الحواري كخدمة

أطلقت شركة (أمنكس إنترناشونال) Omnix International، المتخصصة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، اليوم أحدث خدماتها المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي (حلول الذكاء الاصطناعي الحواري كخدمة).

وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين المؤسسات من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بسهولة وفعالية، دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية التقنية.

وتُعدّ هذه الخدمة جزءًا من حزمة الأتمتة الفائقة (Hyper Automation) التي تقدمها أمنكس، والتي تستغل قوة الذكاء الاصطناعي لتسريع العمليات المؤسسية بنحو كبير، مما يوفر الوقت والجهد.

وتوفر خدمة الذكاء الاصطناعي الحواري حلولًا جاهزة وقابلة للتوسع، يمكن استخدامها في بيئتها الخاصة لرفع العبء المترتب على المؤسسات لتجهيز البنية التحتية والحصول على الرخص والبرمجيات والاستعانة بالخدمات المتخصصة، مما يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري بأقل قدر من التكلفة والوقت.

ويمكن تنفيذ تلك الخدمة ذات الجوانب المتنوعة في عدد من القطاعات، مثل: الرعاية الصحية والتأمين والبيع بالتجزئة والتعليم والاتصالات والقطاع العام.

وتعليقًا على ذلك، قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشونال: “ستسهم هذه الخدمة الجديدة في تغيير أسلوب عمل المؤسسات التي تتطلع إلى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى استثمار مبالغ ضخمة. ومن خلال هذه الحلول الجاهزة والقابلة للتوسع، يمكننا إزالة التعقيدات وتخفيض التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومن ثم جعل تلك التقنية متاحة بتكلفة معقولة لمختلف المؤسسات مهما كان حجمها، حيث صممت حلولنا لتبسيط العمليات وتعزيز التفاعل مع العملاء”.

وتجدر الإشارة إلى أن أمنكس تعطي الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء أولوية كبيرة، مستفيدة في ذلك من الخصائص الأمنية القوية في منصة (مايكروسوفت أزور) Microsoft Azure، والتدابير الأمنية الخارجية الإضافية التي تضمن أعلى مستويات أمن البيانات والامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية.

كما تتميز حلول أمنكس بمرونتها وقابليتها للتخصيص، حيث يمكن دمجها مع حلول (Microsoft OpenAI)، لتعزيز قدرات خدماتها للذكاء الاصطناعي الحواري، مما يضمن إمكانية الوصول والاستفادة من مجموعات البيانات الضخمة وتقديم الإجابات الدقيقة والمرتبطة بالسياق بشكل يشبه روبوت (ChatGPT). وتتجلى قيمة تلك الخاصية في المؤسسات التي تهدف إلى تبسيط عملياتها وتحسين تجربة التفاعل مع العملاء”.

وفي ظل الوتيرة السريعة للتطور الرقمي في عالمنا اليوم، يزداد طلب التفاعلات التي تتسم بالكفاءة وتشبه التعامل البشري سريعًا، لتأتي حلول الذكاء الاصطناعي الحواري كخدمة من أمنكس إنترناشونال وتمثل معيارًا جديدًا في القطاع، يوفر مستويات لا تضاهى من السهولة والكفاءة والتوفير.