أبرز الفروق بين هاتفي نوثينج Phone (2a) Plus و Phone (2a)

أعلنت شركة نوثينج أمس أحدث هواتفها الذكية المتوسطة وهو هاتف Nothing Phone (2a) Plus. ومع أنه ليس الطراز الأكثر تميزًا بين الطرز التي قدمتها الشركة، فإن نوثينج تعد بأن هاتفها الجديد سيقدم تجربة شاملة ومتطورة للمستخدمين.

وقبل بضعة أشهر أطلقت الشركة هاتف Phone (2a) الذي يندرج أيضًا ضمن الفئة المتوسطة، ولكنه يختلف عن طراز Plus الجديد في العديد من المواصفات، وأبرزها: نوع المعالج ودقة الكاميرا الأمامية، وسرعة الشحن.

وفيما يلي سنذكر أبرز الفروق بين هاتفي نوثينج Phone (2a) Plus و Phone (2a):

1- يعمل هاتف Nothing Phone (2a) Plus بمعالج MediaTek Dimensity 7350 Pro:

من الفروق الرئيسية بين هاتفي نوثينج المعالج؛ إذ يعمل هاتف Nothing Phone (2a) بمعالج MediaTek Dimensity 7200 Pro، وأما طراز Plus فيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7350 Pro وهو معالج حصري لشركة نوثينج، ويمتاز بأنه أسرع بنسبة قدرها 10% من المعالج الذي يعمل به هاتف Phone (2a)، مما يسهل أداء جميع المهام، ويأتي هذا المعالج مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع ARM Mali-G610 MC4 التي تَعِد بأداء أسرع بنسبة قدرها 30% في أثناء اللعب بألعاب الفيديو مقارنةً بالمعالج الذي يعمل به Nothing Phone (2a).

2- يحتوي هاتف Phone (2a) Plus على كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل:

يتضمن هاتف Nothing Phone (2a) كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وأما طراز Plus فيتفوق عليه بدقة الكاميرا الأمامية؛ إذ تتضمن الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف مستشعرًا جديدًا تمامًا يأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وهو قادر على تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرات الخلفية، يحتوي كلا الهاتفين على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

3- يدعم هاتف Phone (2a) Plus الشحن السلكي بسرعة أعلى من سرعة الشحن في هاتف Phone (2a):

يحتوي هاتفا نوثينج على بطاريات تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، لكن هناك فرق طفيف في سرعة الشحن؛ إذ يدعم طراز Plus الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 50 واطًا، وأما Phone (2a) فيدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا.

يمكن شحن بطارية طراز Plus بالكامل خلال مدة قدرها 56 دقيقة، وأما Phone (2a) فتحتاج بطاريته إلى ساعة كاملة لشحنها بالكامل.

4- يُباع هاتف Phone (2a) بسعر أرخص من سعر طراز Plus:

ستُطلق شركة نوثينج طراز Plus في تاريخ 3 من أغسطس، وسيأتي بسعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وبسعة قدرها 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين وسيُباع بسعر قدره 399 جنيهًا إسترلينيًا.

وأما Phone (2a) فيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويُباع بسعر يبدأ من 309 جنيهات إسترلينية.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي نوثينج Phone (2a) Plus و Phone 2a:

Nothing Phone 2a Nothing Phone (2a) Plus المعالج معالج (Dimensity 7200 Pro) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج (Dimensity 7 35 0 Pro) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض. الرمادي، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Nothing OS 2.5. أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Nothing OS 2.6. الوزن 190 جرامًا. 190 جرامًا. السعر يبدأ من 309 جنيهات إسترلينية. 399 جنيهًا إسترلينيًا.