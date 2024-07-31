 هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL القادم.. إليك المواصفات المُتوقعة والسعر

تطلق جوجل في كل عام إصدارين فقط من هواتفها الرائدة، هما: الإصدار القياسي وإصدار برو ولكن في هذا العام ستطلق طرازًا جديدًا هو Pro XL؛ إذ ستطلق جوجل سلسلة هواتف Pixel 9 التي تتضمن ثلاثة هواتف، هي: Pixel 9، و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL، وستعلن هذه الهواتف الشهر المقبل خلال حدثها القادم Made by Google في تاريخ 13 من أغسطس.

ومع اقتراب وقت إعلان هواتف جوجل الجديدة ظهرت العديد من التسريبات والتوقعات التي تتحدث عن مواصفات الطراز الجديد Pixel 9 Pro XL ومزاياه وسعره، وسنذكر فيما يلي مواصفاته المُتوقعة وسعره:

التصميم والشاشة:

كما يوحي اسمه سيكون Pixel 9 Pro XL أكبر هاتف في عائلة Pixel 9، ويشير تسريب إلى أن هاتف XL سيحتوي على شاشة بمقاس قدره 6.9 بوصات وأما شاشة Pixel 9 Pro فستأتي بمقاس قدره 6.3 بوصات.

ما يزال إطار الكاميرا الخلفية المميز في هواتف جوجل موجودًا في الطراز الجديد، لكن هناك بعض التغييرات في تصميمه؛ إذ سيأتي في شكل بيضوي ويتوسط الجهة الخلفية ولا يمتد إلى الأطراف. وأما التغييرات الأخرى في التصميم، فتشمل الجوانب المسطحة مثل جوانب هواتف آيفون وسامسونج جالاكسي الحديثة.

وفيما يتعلق بالألوان، من المُتوقع أن يتوفر هاتف Pixel 9 Pro XL بالألوان نفسها الخاصة بهاتف Pixel 9 Pro وهي: الأسود والأبيض والوردي والأخضر.

من ناحية أخرى، كشف تقرير حديث أن سلسلة Pixel 9 ستتميز بشاشة M14 OLED المُتوقع أن تأتي أيضًا في هواتف iPhone 16 Pro القادمة، وستحسن هذه الشاشة الجديدة السطوع بنحو كبير، إذ يُقال إن شاشة هاتف Google Pixel 9 الأساسي ستمتاز بسطوع يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع، ويُقال إن هاتفي Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL سيحتويان على شاشة تمتاز بسطوع يصل إلى 2050 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا:

لم تكن الشائعات المبكرة عن Pixel 9 Pro تتوقع الكثير من التغييرات في الكاميرات مقارنة بهواتف Pixel 8 Pro التي تضمنت كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، لكن الأمور تغيّرت مع اقتراب وقت إعلان هذه الهواتف.

إذ تشير الشائعات الجديدة إلى أن مستشعر الكاميرا الفائقة الاتساع سيكون أكبر في طرازي 9 برو؛ مما سيساعد Pixel 9 Pro XL في التقاط صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة. هذا بالإضافة إلى ترقية الكاميرا الأمامية لتصبح بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي؛ مما يُسهل التقاط الصور الشخصية، ومن المُتوقع أن تأتي الكاميرات الخلفية الفائقة الاتساع والمقربة مع مستشعرات Sony IMX858 بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وستحتفظ الكاميرا الخلفية الأساسية بمستشعر سامسونج نفسه الذي يأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل الموجود في Pixel 8 Pro.

المعالج:

من المُتوقع أن يعمل هاتف Pixel 9 Pro XL بمعالج Tensor G4 الجديد من جوجل الذي يمكن أن يكون أسرع بنحو ملحوظ من Tensor G3 المتوفر في سلسلة Pixel 8. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي طراز Pro XL مع سعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بدلًا من 12 جيجابايت في Pixel 8 Pro.

ستكون سلسلة Pixel 9 هي السلسلة الأولى التي تعمل بنظام أندرويد 15، أحدث إصدار من نظام التشغيل من جوجل، ومن المُتوقع أن تدعم هذه السلسلة تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية مدة قدرها سبع سنوات كما هي الحال مع Pixel 8.

مزايا الذكاء الاصطناعي:

مع تركيز جوجل في مزايا الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي من المُتوقع أن تقدم الشركة المزيد من هذه المزايا لسلسلة Pixel 9، وبالفعل أشار تقرير إلى أن ثلاث مزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ستصل إلى سلسلة Pixel 9 وهي:

مزية Add Me لتعديل الصور الجماعية.

مزية Studio لإنشاء الرموز التعبيرية والملصقات بالذكاء الاصطناعي.

أداة Pixel Screenshot التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في الجهاز لمعالجة لقطات الشاشة والسماح لك بالبحث عن لقطات شاشة محددة من خلال محتواها وطرح أسئلة عنها.

يمكنك تعرف المزيد من التفاصيل عن هذه المزايا في مقال: “مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المُتوقعة في هواتف جوجل Pixel 9“.

السعر:

قد تطرح هاتف Pixel 9 Pro XL للبيع في من نهاية أغسطس، إذ تطرح جوجل هواتفها الجديدة في الأسواق عادةً بعد وقت قصير من إعلانها. وفيما يتعلق بالسعر، فمن المتوقع أن يُباع Pro XL بسعر أعلى من أسعار الهواتف الأخرى في السلسلة وتشير بعض الشائعات إلى ارتفاع أسعار بعض طرز Pixel 9 كما تشير إلى أن طراز Pro XL سيُباع بسعر يبدأ من 1199 يورو.