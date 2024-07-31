نوثينغ تعلن جهازها الجديد Phone (2a) Plus

أطلقت نوثينغ جهازها الجديد Phone (2a) Plus، وهو الهاتف الذكي الرابع للشركة، وهو نسخة محسّنة من هاتف Phone (2a) مع تزويده بمجموعة شرائح محدثة وكاميرا أمامية جديدة وخيارين جديدين للألوان.

ويحتفظ الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412×1084 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع وطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7350 Pro مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G610 MC4،

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDD4X قدرها 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 256 جيجابايت.

وقالت الشركة إن Phone (2a) Plus يحتوي على نظام تبريد سائل متطور يتضمن غرفة بخار كبيرة بمساحة قدرها 3200 ملم مربع لتبديد الحرارة بسرعة مع مساحة تبريد كبيرة قدرها 12000 ملم مربع.

وزودت نوثينغ الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج GN9 وفتحة عدسة قدرها f/1.88، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج JN1 وفتحة عدسة قدرها f/2.2 ومجال رؤية قدره 114 درجة.

بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج JN1 وفتحة عدسة قدرها f/2.4، وتدعم الكاميرا الأمامية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Nothing OS 2.6 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 مع تكامل ChatGPT والتطبيقات المصغرة الوظيفية للتفاعلات عبر الشاشة الرئيسية وشاشات القفل مع عروض ورسوم متحركة قابلة للتمرير.

ويستخدم التطبيق المصغر News Reporter الذكاء الاصطناعي لتجميع الأخبار اليومية بتنسيق بسيط وبديهي وقراءتها بصوت عالٍ.

ويتوفر هذا التطبيق المصغر عبر جميع هواتف نوثينغ الذكية من خلال تطبيق Nothing Widgets.

ويحتفظ الهاتف بمصابيح LED في الجهة الخلفية مع 3 فواصل و 26 منطقة إضاءة LED قابلة للتوجيه.

ويستمد هاتف نوثينغ الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 50 واطًا.

وتقول الشركة إن الهاتف يمكنه الحفاظ على أكثر من 90 في المئة من سعته القصوى بعد 1000 دورة شحن، أي ما يعادل أكثر من 3 سنوات من الشحن اليومي.

ويتمتع الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو، وهو مقاوم للغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP54.

وتطرح نوثينغ هاتفها الجديد بسعر قدره 400 دولار لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.