مواصفات ومزايا ساعة جوجل Pixel Watch 3 القادمة

يقترب موعد حدث Made by Google القادم كثيرًا؛ إذ ستقيم جوجل حدثها في تاريخ 13 من أغسطس لتعلن خلاله الإصدارات الجديدة من هواتفها الرائدة Pixel 9 وساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch 3.

وقد كشف تسريب جديد عن كل المواصفات الأساسية لساعة جوجل الذكية الجديدة Pixel Watch 3 وقد شارك موقع Android Headlines عدة صفحات من المواد الترويجية لساعة جوجل يوم الثلاثاء، وقد عُرض في هذه المواد شكل الساعة ومواصفاتها الأساسية والترقيات التي حصلت عليها مقارنةً بالطراز السابق Pixel Watch 2.

إليك أبرز مواصفات ومزايا ساعة جوجل الذكية Pixel Watch 3 القادمة:

الحجم والشاشة:

التغيير الأبرز في ساعة جوجل الجديدة مقارنةً بالطراز السابق هو توفر حجمين؛ إذ ستتوفر Pixel Watch 3 بحجم قدره 41 ملم والحجم الثاني سيبلغ 45 ملم.

ومن الترقيات البارزة أيضًا في Pixel Watch 3 هي شاشة Actua المتوفرة أيضًا في Pixel 8. وتدعي جوجل أن ذروة السطوع في شاشة Pixel Watch 3 تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع، وهي ضعف ذروة السطوع في شاشة Pixel Watch 2.

عمر البطارية:

تتمتع ساعة Pixel Watch 3 بعمر البطارية نفسه الخاص بالطراز السابق الذي يبلغ 24 ساعة مع تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة، ولكن مع تفعيل وضع توفير البطارية ستستمر ساعة جوجل الجديدة بالعمل لمدة قدرها 36 ساعة، بالإضافة إلى ذلك تمتاز الساعة الجديدة بدعمها الشحن بسرعة أعلى من سرعة الشحن في الطراز السابق بنسبة تبلغ 20%.

مزايا أخرى:

عرضت جوجل بعض المزايا الجديدة المثيرة للاهتمام في المواد الترويجية الخاصة بساعتها الذكية الجديدة، على سبيل المثال: يمكنك استخدام Pixel Watch 3 للتحكم في كاميرا هاتف Pixel، والاطلاع على البث المباشر لكاميرا Nest Cam أو Nest Doorbell، والوصول إلى خرائط جوجل حتى دون الاتصال بالإنترنت.

وهناك أيضًا بعض المزايا المفيدة للرياضيين: مثل القدرة على إنشاء جولات مخصصة والوصول إلى التدريبات المحفوظة. وتتميز Pixel Watch 3 أيضًا بإشارات صوتية ولمسية لإعلامك بالوقت المناسب لزيادة سرعتك في أثناء ممارسة الرياضة أو تخفيف السرعة أو الحفاظ على السرعة نفسها.

سيتوفر في هذه الساعة أيضًا موجز صباحي جديد من Fitbit يقدم ملخصًا لمقاييس الصحة واللياقة البدنية لمساعدتك في التخطيط ليومك. وفي الوقت الحالي، من غير المعروف إذا كانت هذه المزايا ستصل إلى طرز Pixel Watch السابقة أم لا ومتى ستصل.