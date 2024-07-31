مراجعة شاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra الذكية الجديدة

تُعدّ ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra من أحدث الإضافات إلى عالم الساعات الذكية، وقد صُممت خصوصًا لمحبي المغامرات والرياضات الخارجية. وتمتاز هذه الساعة بتصميمها القوي والمتين، وتدعم مجموعة واسعة من المزايا التي تجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام اليومي وفي أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية.

في المراجعة التالية، سنوضح جميع مواصفات ومزايا ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra الذكية:

التصميم والشاشة:

اختارت سامسونج لساعة Galaxy Watch Ultra تصميمًا حديثًا وعصريًا ومختلفًا تمامًا عن تصاميم ساعتها الذكية الأخرى، فقد اختارت تصميمًا يجمع بين الأناقة والقوة ويمتاز بشاشة دائرية محاطة بإطار مربع مع زوايا منحنية.

تتضمن هذه الساعة إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم، مما يجعلها خفيفة الوزن ومتينة في الوقت نفسه، وأما السوار فهو مصنوع من مادة مطاطية عالية الجودة؛ مما يضمن الراحة في أثناء الارتداء مدة طويلة.

تتميز هذه الساعة بحجمها الكبير الذي يبلغ 47 ملم، وهي ثقيلة أيضًا؛ إذ يبلغ وزنها 60.5 جرامًا. وتحتوي على ثلاثة أزرار مادية على الجانب الأيمن، واحد منها مخصص للإجراءات السريعة ويمكن استخدامه للبدء بالتدريبات بسرعة أو إعداده للقيام بوظائف أخرى.

ونظرًا إلى أنها مصممة للأنشطة الكثيفة، تتمتع Watch Ultra بمقاومة للماء وفقًا لمعيار 10ATM، وهي مقاومة أيضًا للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

تمتاز هذه الساعة بالمتانة العالية، ويمكنها تَحمُّل درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى أربع درجات فهرنهايت تحت الصفر، كما تتحمل درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 131 درجة فهرنهايت. وبالإضافة إلى ذلك فهي مقاومة للبيئات القاسية وفقًا للمعيار العسكري MIL-STD 810H.

تتوفر ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra بثلاثة ألوان، هي: الرمادي والأبيض والفضي. وفيما يتعلق بالشاشة، تضم هذه الساعة شاشة دائرية كبيرة تأتي بمقاس قدره 1.5 بوصة وتمتاز بدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

وتحتوي Galaxy Watch Ultra على وجوه ساعة مخصصة للتحقق من إحصائياتك بعد التمرين، ويمكن لهذه الساعة التبديل تلقائيًا إلى الوضع الليلي لتسهيل القراءة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المعالج:

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra بمعالج Exynos W1000 وهو معالج مُصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر، ويضم وحدة معالجة مركزية أسرع بمعدل ثلاث مرات ويمتاز بكفاءة أفضل في استخدام الطاقة بنسبة تبلغ 30% مقارنةً بالطراز السابق. وتأتي هذه الساعة مع سعة قدرها 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 32 جيجابايت من مساحة التخزين.

تعمل هذه الساعة بنظام التشغيل Wear OS 5، وأحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 6 Watch. وتدعم تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المزدوج التردد، وتأتي مزودة بتقنية LTE.

مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية:

تتمتع ساعة Galaxy Watch Ultra بمجموعة واسعة من المزايا التي تجعلها أكثر من مجرد ساعة، فهي بمنزلة مساعد شخصي صحي ورياضي.

إذ تحتوي هذه الساعة على مجموعة من المستشعرات التي تساعد في تتبع المؤشرات الصحية والتمارين الرياضية بكفاءة عالية، فهي تحتوي على مقياس التسارع، والجيروسكوب، ومقياس معدل ضربات القلب، ومستشعر درجة الحرارة، كما تدعم الساعة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يسمح بتتبع المسارات والمسافات في أثناء ممارسة الرياضات الخارجية.

يمكن لهذه الساعة أيضًا العمل على نطاق ارتفاع واسع بدءًا من ارتفاع يبلغ 500 متر تحت مستوى سطح البحر وصولًا إلى ارتفاع قدره 9000 متر فوق سطح الأرض؛ مما يجعلها مناسبة للرياضات الكثيفة مثل: تسلق الجبال، والتزلج، وركوب الأمواج والغوص، وهي من أبرز الساعات الذكية للرياضيين المحترفين.

بالإضافة إلى المزايا السابقة، تتابع Galaxy Watch Ultra أيضًا درجة الطاقة الخاصة بالمستخدم، بالإضافة إلى تقديم نصائح صحية بناءً على بيانات النوم والتمرين، وقد أضافت سامسونج أيضًا خوارزمية متقدمة لتتبع النوم بدقة عالية. وبفضل مستشعر انقطاع التنفس في أثناء النوم الجديد كُليًا، يمكن لهذه الساعة المساعدة في اكتشاف أي مشكلات خطرة في التنفس في أثناء النوم.

تتضمن هذه الساعة أيضًا مؤشر AGEs الجديد الذي يقيس مركّبات AGE التي تُنتج في جسم الإنسان عند تأكسد جزيئات البروتين والدهون بواسطة جزيئات السكر، ويمكن أن يساعد قياس مؤشر AGEs في التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

عمر البطارية:

تمتاز ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 48 ساعة عند تفعيل وضع توفير الطاقة في أثناء التمرين (Exercise power saving mode)، وما يصل إلى 100 ساعة في حال تشغيل وضع توفير الطاقة (power saving mode).

السعر:

تُباع ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra بسعر قدره 650 دولارًا.

هل تستحق الشراء؟

تُعدّ ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يبحثون عن ساعة ذكية متينة وقوية ومليئة بالمزايا. وهي مثالية لمحبي المغامرات والرياضات الخارجية الكثيفة كما أنها مناسبة للاستخدام اليومي. فإذا كنت تبحث عن ساعة ذكية متكاملة من كل الجوانب، يمكنك التفكير في شراء Galaxy Watch Ultra خاصة إذا كنت من محبي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد والأجهزة التي تنتجها سامسونج بنحو خاص.

إليك المواصفات الكاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra الذكية الجديدة:

Galaxy Watch Ultra المعالج معالج Exynos W1000. الشاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 32 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 2 جيجابايت. البطارية 590 ميلّي أمبير في الساعة. المستشعرات الأساسية مستشعر BioActive من سامسونج، ومستشعر درجة الحرارة، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة. الوزن 60.5 جرامًا. الاتصال شبكات الواي فاي، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). الألوان الفضي، والرمادي، والأبيض. نظام التشغيل Wear OS 5. السعر 650 دولارًا.