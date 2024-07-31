ما الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث Made by Google القادم؟

ستقيم جوجل حدث Made by Google 2024 أول مرة منذ سنوات في شهر أغسطس بدلًا من شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يُقام هذا الحدث في تاريخ 13 من أغسطس، وستكشف الشركة خلاله عن ما يصل إلى أربعة هواتف ذكية رائدة، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الأخرى.

سيُقام هذا الحدث في Mountain View في الساعة 10 صباحًا، ومن المُتوقع أن تعلن جوجل خلاله الأجهزة التالية:

1- سلسلة هواتف Pixel 9:

ستكون سلسلة هواتف Pixel 9 هي الأكثر ترقبًا في حدث Made by Google 2024. وللمرة الأولى سيكون هناك ثلاثة هواتف في هذه السلسلة.

ستتكون السلسلة القادمة من هاتف Pixel 9 القياسي، وهاتف Pixel 9 Pro وسيكون الطراز الجديد كليًا في السلسلة هو Pixel 9 Pro XL، وكما يوحي الاسم، من المُتوقع أن يكون لدى Pixel 9 Pro XL مواصفات مشابهة جدًا لهاتف 9 Pro ولكن حجمه أكبر.

ستعمل جميع هواتف Pixel 9 بمعالج Tensor G4 الجديد من جوجل، وتشير بعض التسريبات إلى أن Pixel 9 سيأتي مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وكاميرات خلفية تتضمن عدسة واسعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

ومن المُتوقع أن يأتي طرازا Pixel 9 Pro مع سعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسيحتويان على كاميرات أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع تحسينات في دقة الكاميرات الفائقة الاتساع والكاميرات المقربة والكاميرات الأمامية.

يمكنك تعرّف المزيد من المواصفات المُتوقعة لهاتف Pixel 9 Pro في مقال: “هاتف جوجل Pixel 9 Pro القادم.. إليك المواصفات والمزايا المُتوقعة“.

كما يمكنك تعرّف المواصفات المُتوقعة لهاتف Pixel 9 Pro XL في مقال: “هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL القادم.. إليك المواصفات المُتوقعة والسعر“.

2- هاتف Pixel 9 Pro Fold القابل للطي:

الهاتف الذكي الرابع المُتوقع إعلانه في حدث جوجل القادم هو الإصدار الجديد من هاتفها القابل للطي الأول Google Pixel Fold. وبدلًا من تسميته Pixel Fold 2 كما كان متوقعًا سيُطلق عليه اسم Pixel Fold 9 Pro.

من المُتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Tensor G4 مثل سلسلة Pixel 9، وسيأتي Pixel Fold 9 Pro مع تحسينات في التصميم العام وتصميم الكاميرا الخلفية، وسيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وبطارية تبلغ سعتها 4560 ميلي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتكون من عدسة واسعة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل.

3- سماعات Pixel Buds Pro 2:

هناك القليل من التوقعات المتعلقة بالكشف عن سماعات Pixel Buds Pro 2 في حدث Made by Google، ولا يُعرف الكثير عن سماعات الأذن اللاسلكية في الوقت الحالي، ولكن وفقًا للصور المسربة، سيكون تصميم Pixel Buds Pro 2 مشابهًا جدًا لتصميم Buds Pro، سواء من حيث علبة الشحن أو سماعات الأذن، وتُظهر التسريبات أيضًا الألوان الخاصة بالسماعات وهي: الأسود والرمادي والوردي والأخضر.

4- ساعة Pixel Watch 3:

من المؤكد أن جوجل ستعلن الإصدار الجديد من ساعتها الذكية Pixel Watch 3 في Made by Google 2024، وتشير التسريبات إلى أن هذه الساعة ستأتي بحجمين هما: 41 ملم و 45 ملم، مع تحسينات في سطوع الشاشة وغير ذلك من التحديثات التي يمكنك تعرفها في مقال: “مواصفات ومزايا ساعة جوجل Pixel Watch 3 القادمة“.