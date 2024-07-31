مايكروسوفت تزيل الإعلانات من سكايب

تسعى مايكروسوفت إلى جعل سكايب خاليًا من الإعلانات في تحديث من المفترض طرحه للمستخدمين عبر جميع المنصات قريبًا.

ويتضمن التحديث أيضًا أدوات محسنة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي عبر سكايب لنظامي التشغيل ويندوز وماك، والقدرة على تسجيل الدخول تلقائيًا عبر نظام التشغيل iOS إذا سجلت الدخول إلى تطبيق آخر من مايكروسوفت.

وتقول مديرة منتج سكايب، إيرين ناموجاني: “يزيل التحديث الأخير جميع الإعلانات من قنوات سكايب ومنصة سكايب بأكملها، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة ومنظمة”.

وتعني إزالة الإعلانات أنك لن ترى الإعلانات بعد الآن في واجهة الدردشة الرئيسية، أو في قسم القنوات.

وتقول مايكروسوفت إنها استمعت إلى التعليقات فيما يتعلق بالإعلانات في سكايب، وقررت التركيز على محادثاتك دون أي تشتيت من الإعلانات، مما يجعل تجربة سكايب واضحة وسهلة الاستخدام.

ويظل قسم “اليوم” في سكايب متضمنًا خلاصة الأخبار المدعومة من MSN، وهي علامة تبويب قابلة للتعطيل من خلال الإعدادات إذا كنت لا تريد رؤيتها.

وإلى جانب إزالة إعلانات سكايب، تعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين مزايا توليد الصور بالذكاء الاصطناعي داخل التطبيق عبر نظامي التشغيل ويندوز وماك.

وتستطيع قريبًا الوصول بسرعة إلى مولد الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل نوافذ الدردشة، وتتوسع الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي عند النقر عليها.

وأصلحت مايكروسوفت أيضًا بعض عناصر واجهة المستخدم، كما تعمل عملاقة البرمجيات على جلب تكامل OneAuth إلى سكايب لنظام التشغيل iOS.

ويسمح هذا التكامل لك بتسجيل الدخول إلى التطبيق تلقائيًا إذا كنت تستخدم تطبيقًا آخر من مايكروسوفت.

وإذا كنت تواجه مشكلات في إرسال الصور أو مقاطع الفيديو عبر شبكة الجيل الخامس 5G باستخدام سكايب، فقد أصلحت الشركة أيضًا هذا الخطأ في التحديث القادم الذي من المفترض أن يكون متاحًا في الأيام القادمة.