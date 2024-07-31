“سدايا” تعرض جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم رواد الأعمال في السعودية

شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في جلسة عمل بعنوان: (الابتكار والتقنية)، في مدينة سيئول في كوريا الجنوبية، وذلك على هامش زيارة معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، والوفد المرافق له من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.

شاركت اليوم في سيئول مع معالي وزير التجارة الدكتور إنكو تشونغ في منتدى الأعمال السعودي – الكوري، واستعرضنا أمام 400 من قيادات قطاع الأعمال وكبرى الشركات في البلدين الصديقين الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية. https://t.co/0HQktwfwF2 — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) July 30, 2024

واستعرضت (سدايا) خلال مشاركتها في الجناح السعودي المصاحب لمنتدى الأعمال السعودي الكوري – الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وغرفة التجارة والصناعة الكورية – مجموعة من المبادرات الرائدة، أبرزها مبادرة (باقة روّاد)، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال في السعودية من خلال توفير حلول مبتكرة للتحقق من بيانات العملاء.

وتدعم مبادرة (باقة روّاد)، رواد الأعمال والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة في عملية التحقق من بيانات العملاء (الأفراد) عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني لتحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية، بتكلفة منخفضة تلبي المتطلبات وتسهم في دعم رواد الأعمال للمساهمة في الناتج الوطني المحلي، وتعزيز استخدامات الهوية في القطاعات الناشئة، ورفع مستوى جودة البيانات الخاصة بالمنشأة.

واستعرضت (سدايا) خلال المعرض أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، التي ستنظمها في مدينة الرياض خلال شهر سبتمبر القادم بحضور أكثر من 250 متحدثًا من أنحاء العالم لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي وأثره في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود (سدايا) الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الدولية لتحقيق رؤيتها حول بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والارتقاء بالمملكة إلى الدول الرائدة في مجال الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

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#منتدى_الأعمال_السعودي_الكوري يبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية السعودية – الكورية🇰🇷🇸🇦. pic.twitter.com/QSmegL52Mb — المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) July 30, 2024

منتدى الأعمال السعودي – الكوري:

تشهد الشراكة الاقتصادية والتجارية بين السعودية وكوريا الجنوبية نموًا كبيرًا في مختلف القطاعات وتتجه إلى الصناعات الحيوية مثل: السيارات، وبناء السفن، والمجالات الجديدة التي تشمل: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وقد أكد معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة الدكتور السعودي، أن رؤية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أحدثت تحولًا رائدًا نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وتنمية الابتكار في مختلف القطاعات.

وأوضح خلال مشاركته، الثلاثاء، في (منتدى الأعمال السعودي – الكوري)، أن المملكة وكوريا تتمتعان بعلاقات تجارية إستراتيجية، وتسعيان إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتعاون المشترك. وكشف عن بلوغ حجم التجارة الثنائية 35 مليار دولار خلال المدة الممتدة من 2019 إلى 2023، كما أُصدر 174 سجلًا تجاريًا لشركات كورية حتى أبريل (نيسان) الماضي.

وخلال المنتدى، جرى توقيع 9 اتفاقيات بين عدد من الشركات في الجانبين، فيما قدم السيد مين كوانغ سونغ مدير تطوير الأعمال في شركة (CJ Logistics) الكورية المتخصصة في الحلول اللوجستية، تجربة الشركة في اختيار المملكة مركزًا لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

إضافة إلى استعراض شركة كيا الجبر لتجربتها في سوق السيارات السعودية، التي قدمها نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالسلام الجبر.

9 اتفاقيات وقعتها شركات سعودية – كورية خلال #منتدى_الأعمال_السعودي_الكوري. pic.twitter.com/HzfU7Calzo — المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) July 30, 2024