سامسونج تروج لهواتف Galaxy Z Flip بصفتها كاميرات للشرطة

تدور إعلانات سامسونج لسلسلة Galaxy Z Flip عادةً حول جلسات تصوير جيل الشباب وإظهار مزايا محددة، مثل وضع المترجم الفوري، مع أن الشركة اتخذت منعطفًا كبيرًا من خلال تسليط الضوء على استخدام الهاتف القابل للطي بصفته أداة للشرطة.

وفي تدوينة بعنوان “تقنية سامسونج تساعد الشرطة في حماية سلامة الجمهور”، أوضحت الشركة أن قسمين من أقسام الشرطة في ولاية ميسوري شاركا في برنامج تجريبي قادهم إلى إدماج Galaxy Z Flip في عملياتهم اليومية، وانضمت إدارتان أخريان.

وجاء في التدوينة: “شمل ذلك استخدام الهاتف بصفته كاميرا محمولة على الجسم لتعزيز الشفافية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الشرطة جهازًا قابلًا للطي بهذه الطريقة”.

وتوجد بعض الاختلافات بين أجهزة Galaxy Z Flip الاستهلاكية وتلك التي تستخدمها الشرطة.

وعملت سامسونج مع الشركة العاملة في مجال توفير حلول كاميرات الجسم Visual Labs من أجل تخصيص الهواتف للشرطة.

وشمل ذلك إعادة تعيين زر الصوت الخارجي لبدء تسجيلات الكاميرا في المواقف العاجلة، وضبط التسجيلات لتبدأ تلقائيًا عندما يكتشف الهاتف مطاردة.

كما يمكن أيضًا ضبط التسجيلات لتبدأ تلقائيًا عند تنشيط أضواء الطوارئ في السيارة في حال استخدام الهاتف مع كاميرا لوحة القيادة.

ويمكن تحميل لقطات الفيديو فورًا إلى السحابة باستخدام برنامج Visual Labs.

فيما يلي اقتباسات مباشرة أخرى من تدوينة سامسونج:

تعمل سلسلة هواتف Galaxy Z Flip بطريقة جيدة بصفتها كاميرا للجسم نظرًا إلى حجمها الصغير والقابل للطي، مما يسمح بسهولة ربطها بزي الشرطة والحاملات الخارجية.

من خلال استخدامها بصفتها كاميرات محمولة على الجسم، يمكن لأجهزة Galaxy Z Flip أن تساعد في تحسين جمع الأدلة والشفافية من خلال توثيق تفاصيل الاعتقالات والتفاعلات الأخرى بوضوح.

يعمل هاتف Galaxy Z Flip أيضًا بصفته كاميرا رقمية لالتقاط صور لأدلة مسرح الجريمة ومسجلًا صوتيًا لمقابلات الشهود ومحددَ موقع الأفراد لتتبع موقع الضابط من خلال النظام العالمي لتحديد المواقع.

وتقول سامسونج: “وسَّعنا الحل ليشمل الآن ما يصل إلى 25 قسم شرطة في خمس ولايات، مما يعزز التزام سامسونج بتقديم الأدوات التي يمكنها تعزيز النجاح حتى لسلطات الشرطة في الولايات المتحدة.

وتهيمن أكسون على سوق الكاميرات المحمولة على الجسم في الولايات المتحدة، تليها موتورولا وغيرها من الشركات، وتُستخدم الكاميرات بصفتها أداة مهمة للمساءلة والشفافية.