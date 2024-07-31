جوجل توسّع نطاق خاصية تتبع حرائق الغابات في 15 دولة

أعلنت جوجل عبر مدونتها الرسمية توسيع نطاق خاصية تتبع حرائق الغابات في خدمة الخرائط ومحرك البحث الخاص بها لتشمل 15 دولة جديدة في أوروبا وأفريقيا، وليصل إجمالي عدد الدول التي يمكن للمستخدمين فيها الوصول إلى هذه المعلومات الحيوية إلى 22 دولة.

ويأتي هذا التوسع في إتاحة تلك الخاصية بعد النجاح الذي حققته في تحديد حدود حرائق الغابات وتوفير المعلومات عنها في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا.

وتضم الدول المضافة وجهات سياحية شهيرة ومناطق معرّضة لحرائق الغابات، ومنها أندورا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا وكينيا وموناكو والجبل الأسود والبرتغال ورواندا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا.

وقد أثبتت خاصية تتبع حرائق الغابات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من جوجل جدواها من خلال رصد أكثر من 40 حريقًا في جنوب أوروبا هذا الصيف.

ومن خلال توفير معلومات بشأن حرائق الغابات في البحث والخرائط وإرسال الإشعارات، تهدف جوجل إلى دعم الجهود الحالية التي تساعد الناس في الوصول إلى المعلومات القيّمة والبقاء آمنين في أثناء حرائق الغابات.

وخلال الأسبوع الأول من يوليو فقط، استخدم نحو 1.4 مليون شخص معلومات حرائق الغابات من جوجل، مما يدل على الأثر الكبير الذي يمكن أن تُحدثه هذه الميزة في المناطق التي تشهد حرائق الغابات.

ويمكن للمستخدمين في المناطق المتضررة تلقي إشعارات على هواتفهم، وكذلك في أثناء استخدام اتجاهات القيادة في خرائط جوجل.

ويعد توسيع نطاق مزايا تتبع حرائق الغابات من جوجل تطورًا مرحبًا به، إذ تواصل جوجل إظهار التزامها باستخدام التقنية لتحقيق المصلحة العامة مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية القائمة.

ويعد إدراج كينيا ورواندا تحديدًا في قائمة الدول التي تعمل فيها خاصية تتبع حرائق الغابات أمرًا جديرًا بالذكر، إذ تواجه الدولتان في كثير من الأحيان تحديات فريدة فيما يتعلق بإدارة حرائق الغابات.

ويمكن أيضًا أن تكون القدرة على الوصول إلى بيانات حرائق الغابات من خلال خرائط جوجل ومحرك بحثها مفيدة بنحو خاص للمسافرين، لمساعدتهم في التخطيط لرحلاتهم وتجنب المناطق الخطرة.